 За первое полугодие запасы сахара рекордно сократились — Агроинвестор
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Аналитика
За первое полугодие запасы сахара рекордно сократились
Инна Ганенко
Агроинвестор
24 июля 2018
Переработка сахарной свеклы задержится на пару недель
Пик цены на сахар в сезоне-2017/18 пришелся на май
Фото: М. Стулов

По данным Росстата, заводские запасы сахара в России с пикового уровня декабря 2017 года за шесть месяцев 2018-го сократились на рекордные для этого времени года 1,86 млн т. Годом ранее за этот период снижение составляло 1,81 млн т, в 2016-м — 1,34 млн т, рассказал «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. Таким образом, на конец июня запасы на предприятиях составили 554 тыс. т, что лишь на 60 тыс. т больше уровня годичной давности.

Производство сахара в стране, по данным статведомства, с учетом переработки сиропа и мелассы за 11 месяцев сезона-2017/18 достигло почти 6,62 млн т, что на 332 тыс. т или на 5,3% выше предыдущего сезона. В июле небольшая выработка сахара из мелассы на двух заводах может быть продолжена, не исключает Иванов. «Опыт уходящего сельхозгода показывает, что уровень производства до 6,7 млн т рынок еще в состоянии переварить: этому способствуют объемы внутреннего потребления, сокращение импорта, рост экспорта сахара и сахаросодержащей продукции», — отмечает он.

Из-за отставания сева на одну-три недели сбор сахарной свеклы тоже начнется позже обычного (особенно на Юге), так как пока агрокультура заметно отстает в росте во многих, выращивающих ее регионах. По данным Союза сахаропроизводителей России на 23 июля, масса корня свеклы в среднем по стране составляла 225 г (годом ранее — 235 г, в 2016-м — 268 г), масса ботвы — 229 г (334 г и 303 г соответственно). А вот сахаристость свеклы, из-за наблюдающихся в течение большей части периода роста растения засушливых явлений, напротив увеличилась до 12,2% против 11,8% годом ранее.

Тем не менее, стремление сельхозпроизводителей и сахарных холдингов нагнать прошлогодние показали по весу приведет к задержке старта переработки. Так, по южным регионам она может сдвинуться на две недели, считает Иванов. Однако это вкупе с высоким текущим суточным потреблением сахара (более 21 тыс. т), сохраняющимся небольшим экспортом и чуть более низкими темпами импорта, позволит ожидать нормализации уровня внутренних запасов продукта ко второй половине августа. «Рынок наконец-то освоит запасы сахара, накопленные за последние сезоны, — рассчитывает Иванов. — Это немного облегчит заводам логистику хранения сахара осенью и поддержит рынок от избыточного сезонного падения оптовых цен в августе-декабре».
улучшения ценовой ситуации в сезоне-2018/19, скорее всего, не произойдет

Несмотря на возможное сокращение урожая сахарной свеклы, кардинального улучшения ценовой ситуации в сезоне-2018/19, скорее всего, не произойдет, думает эксперт. Пик оптовой цены на сахар в 2017/18 сельхозгоду пришелся на 22 мая. Тогда он стоил 34,5 руб./кг (с НДС, в Краснодаре). «За два месяца к 16 июля цены сползли до 28 руб./кг, но к концу сезона рынок опять пытался подрасти», — рассказывает Иванов. Однако даже если производство сахара сократится, то все равно оно будет на высоком уровне — не менее 5,5 млн т, а то и достигнет 6−6,3 млн т, что вряд ли пойдет на пользу ценам как сахара так и свеклы. До конца 2018 года они пока прогнозируются ниже, чем в те же месяцы годом ранее. В результате, не исключает эксперт, отдельные игроки после этого сезона могут покинуть рынок. В прошлом сельхозгоду некоторые компании, в первую очередь работающие в регионах, где сахарная свекла в принципе не дает высокую урожайность, уже работали с минусовой рентабельностью. Еще один год низких цен они могут не пережить.

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