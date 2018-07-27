Урожай масличных может стать рекордным

Посевы подсолнечника в России в 2018 году составили 8,1 млн га, следует из данных Росстата. Это на 200 тыс. га больше, чем в прошлом году и на 600 тыс. га выше прогноза Минсельхоза перед посевной.

Основной прирост пришелся на два федеральных округа. Так, в Приволжье, где в прошлом году была собрана почти треть урожая маслосемян, сев увеличился на 98 тыс. га почти до 3,6 млн га. Также существенно нарастили площади аграрии Сибири, где подсолнечник занимает 738 тыс. га, что на 94 тыс. га больше, чем в 2017-м. В Южном федеральном округе — другом основном регионе-производителе подсолнечника — в этом году посевы выросли на 20 тыс. га, приблизившись к отметке в 1,9 млн га. В Центральном федеральном округе площадь практически не изменилась и составляет 1,4 млн га.

Таким образом, в этом году площади под подсолнечником достигли нового рекордного уровня за счет высокой маржинальности агрокультуры, отмечает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. «При таких площадях, по предварительной оценке, может быть собрано 11−11,2 млн т подсолнечника в зачетном весе. Это с учетом того, что на Юге урожайность будет снижена из-за продолжительной жары, которая наблюдалась в июне и начале июля. Но даже с учетом этого за 11 млн т мы должны выйти», — сказал Хотько «Агроинвестору». Таким образом, валовой сбор превзойдет 2017 год и приблизится к рекордному показателю 2016 года. По данным Росстата, тогда производство составило 11 млн т, итоговая оценка ИКАР с учетом «озимой» уборки выше — на уровне 11,6 млн т. В 2017-м, по данным Росстата, было собрано 10,5 млн т.

Общий урожай масличных в этом году будет рекордным, уверен Хотько. «В частности, однозначно будет рекорд по сое — в официальной статистике мы видим прирост посевов на 300 тыс. га до 2,9 млн га. При этом урожайность может быть выше: она должна восстанавливаться в Центре, остаются вопросы по Югу, однако там не такая большая доля площадей. Мы пока довольно консервативно оцениваем урожайность и по Дальнему Востоку, ставя ее чуть ниже прошлогоднего уровня. Но даже с учетом этого наш общий прогноз по производству сои составляет 3,9−4 млн т», — рассказал Хотько. В 2017-м, по данным Росстата, урожай соевых бобов был на уровне 3,6 млн т, в 2016-м — 3,1 млн т.

Также ожидается значительное увеличение производства рапса. По данным Росстата, посевы агрокультуры в этом году выросли более чем в полтора раза, до 1,6 млн га против 1 млн га в 2017-м. Как отмечает Хотько, на Юге уже фактически закончена уборка озимого рапса и она показала снижение урожайности из-за засушливых погодных условий. Однако за счет выросшего ярового сева урожай рапса может составить рекордные 1,7−1,8 млн т (в 2017-м — 1,5 млн т, в 2016-м — 1 млн т).

В результате совокупный валовой сбор масличных ИКАР прогнозирует на уровне 17,7 млн т, что почти на 1 млн т больше итоговых данных ИКАР по 2017 году. «Необходимо отметить также значительно выросший сев масличного льна и горчицы. Последней засеяно в два раза больше», — отметила Хотько.

Агентство «АПК-Информ» также прогнозирует рекордное производство масличных в России, которое на 1 млн т превысит прошлогодний показатель. «Прогноз валового сбора основных масличных культур в России в 2018/19 маркетинговом году оценивается на уровне рекордных 16,6 млн т против 15,6 млн т в сезоне-2017/18. При этом производство семян подсолнечника оценивается на уровне 10,5 млн т, что соответствует показателю 2017/18», — сказала «Агроинвестору» представитель агентства. Она уточнила, что оценка по подсолнечнику дана исходя из урожайности в 14,1 ц/га, что немного ниже показателя в 2017-м (14,5 ц/га). «Однако данный прогноз может быть скорректирован в ходе уборочной кампании», — подчеркнула она. Валовой сбор соевых бобов аналитики «АПК-Информ» оценивают на уровне 3,93 млн т. «Прогнозируется, что в структуре распределения соевых бобов в сезоне-2018/19 внутреннее потребление может достигнуть максимума за всю историю наблюдений и составить около 5,24 млн т», — полагают аналитики. Урожай рапса они ожидают на уровне 2,1 млн т — на 42% больше, чем в прошлом году.

Согласно оперативным данным Минсельхоза, к 26 июля рапс убран с 106 тыс. га или 6,7% общей площади сева. Получено 184 тыс. т при урожайности на 13% ниже прошлогодней на эту дату. В том числе в Центральном федеральном округе урожайность выше уровня 2017-го и составляет 28 ц/га против 27,6 ц/га. В Южном федеральном округе с 1 га собрано в среднем 21,8 ц маслосемян рапса против 22,3 ц в 2017-м, на Северном Кавказе — 14,5 ц против 18,6 ц годом ранее.