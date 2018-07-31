С начала года свинина подорожала на 9%

По данным Минсельхоза, средние цены на свиней в живом весе к 26 июля увеличились на 8,9% по сравнению с декабрем 2017 года, до 99,04 тыс. руб./т (без НДС). Свинина в полутушах за это же время подорожала на 5% до 157,25 тыс. руб./т. В том числе за последнюю неделю рост составил 0,7% и 0,8%. Сейчас цены на свиней находятся примерно на уровне конца июля 2017-го и более чем на 10 тыс. руб./т превышают значение конца июля 2016 года, следует из материалов агроведомства.



Оптовые цены на свинину в куске с марта этого года увеличились на 20%, рост продолжается и в июле, рассказывала «Российской газете» эксперт мясного рынка Института конъюнктуры аграрного рынка Анна Кудрякова. По ее словам, повышение цен на свинину связано с африканской чумой свиней (АЧС) — это реакция рынка на информацию о закрытии предприятий и распространении заболевания.



По данным Россельхознадзора на 30 июля, в этом году в стране было зарегистрировано 69 вспышек АЧС в 15 регионах, в том числе 38 среди домашних свиней. Заболевание не обходит и промышленных производителей: в июле вирус проник на комплекс «Русагро», также АЧС регистрировалась на «Правдинском свинопроизводстве» (входит в RBPI).



Группа «Черкизово», крупнейший производитель мяса в стране и № 2 по выпуску свинины по итогам 2017 года, ранее сообщала, что во втором квартале средние цены реализации в сегменте свиноводства у нее увеличились на 21% относительно первого квартала и практически сравнялись с аналогичным периодом прошлого года, составив 98,46 тыс. руб./т. Компания объясняет повышение цены снижением запасов бразильской свинины, импорт которой был запрещен в конце 2017-го.



При этом розница пока не реагирует на увеличение оптовых цен. По данным Росстата, средние потребительские цены на свинину к 16 июля составили 257,31 руб./кг, что лишь на 0,4% выше уровня начала года. Оптовые цены практически сравнялись с розничными, а в отдельных случаях и превысили их, что говорит о достижении предельного уровня в опте, и теперь цены должны пойти вниз, считает Кудрякова. Однако она допускает, что в случае снижения предложения на фоне распространения АЧС цены продолжат повышаться.



По прогнозу Национального союза свиноводов (НСС), сейчас отрасль вступила в фазу неминуемого относительного сокращения оптовых цен на свинину. «Интенсивный рост отечественного производства, стабилизация в снижении импорта и роста потребления закономерно привели к системному и необратимому снижению цен», — отмечал гендиректор союза Юрий Ковалев в ходе годового собрания НСС. Так, в четвертом квартале 2017-го оптовые цены не только упали до минимального за последние годы уровня, но и впервые за всю историю наблюдений не произошло предновогоднего скачка цен, напомнил он. По его словам, это подтверждает наступление новой ценовой эры в отрасли.



Согласно консенсус-прогнозу НСС, в этом году средневзвешенная оптовая цена будет минимум на 10% ниже прошлогодней с перспективой дальнейшего уменьшения. По словам Ковалева, это поддержит дальнейшее увеличение потребления и является важным элементом для развития экспорта свинины. По информации ФТС, поставки за рубеж свинины (с учетом субпродуктов) к 22 июля увеличились в 3,9 раза относительно аналогичного периода прошлого года, достигнув 156,1 тыс. т. Импорт составил 39,3 тыс. т против 31,9 тыс. т годом ранее.



По данным Росстата, производство свиней на убой в сельхозорганизациях в первом полугодии 2018-го достигло почти 2 млн т в живом весе, прибавив 10,5% к аналогичному периоду 2017-го. По итогам года производство свинины в промышленном секторе увеличится почти на 200 тыс. т и превысит 3,15 млн т в убойном весе, рассчитывает НСС.

