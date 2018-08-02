Ущерб агросектора станет рекордным за пять лет

Минсельхоз предложил в 2020 году вывести поддержку агрострахования из единой субсидии, а в 2019-м защитить средства для этого направления от перераспределения на другие цели, сообщает «Коммерсантъ». Проект документа согласован с Минфином и Минэкономразвития.



Глава кабмина Дмитрий Медведев поручил ведомствам рассмотреть целесообразность выделения поддержки страхования в отдельную субсидию после совещания 22 июня, посвященного проведению уборочных работ. «Уровень страхования в сельском хозяйстве, несмотря на предпринятые усилия, падает. И это при том, что в ряде регионов уже зафиксированы чрезвычайные ситуации из-за непогоды», — отметил тогда Медведев. Аграрии несут потери по незастрахованным рискам, хотя бюджетные средства на возмещение 50% затрат на страхование предусмотрены, но в ряде случаев они не расходуются, обратил внимание он.



Правительством поставлена задача — вернуть показатели охвата страхованием в растениеводстве к уровню 2014 года: тогда площадь застрахованных с господдержкой посевов была на уровне 12,8 млн га или 17,7% от общей посевной площади, рассказал «Агроинвестору» президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов. При восстановлении целевого назначения субсидий к этим показателям можно вернуться в 2020 году, оценивает он.



По данным союза, после того как разные виды господдержки сельского хозяйства были объединены в единую субсидию, которую каждый регион может распределять по своему усмотрению в зависимости от приоритетов, рынок столкнулся с падением спроса на страхование. Так, по итогам прошлого года объем страховых премий по договорам с господдержкой составил 2,8 млрд руб., что на 67% меньше, чем в 2016-м. Было застраховано всего 1,3 млн га — 1,7% посевов, хотя до введения единой субсидии доля застрахованных полей достигала 20%. Ранее союз предупреждал, что такой сценарий возможен, поскольку это направление всегда будет вторичным: из-за ограниченного объема субсидий регионы предпочитают направлять средства на поддержку производства. В итоге даже традиционные лидеры в агростраховании — Краснодарский и Ставропольский края — в прошлом году не предусмотрели субсидии на страхование. В конце июля вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка заявил, что власти региона планируют вернуть субсидирование агрострахования. Ранее несколько районов Кубани пострадали от сильного ветра и града, ущерб предварительно оценивался в 1,5 млрд руб., затем цифру снизили до 400 млн руб. по прямым затратам. При этом пострадавшие посевы не были застрахованы.



Аналогичная ситуация и в других регионах. Минсельхоз сообщил, что в этом году из-за погодных ЧС ущерб аграриев достиг 8,7 млрд руб. и, по данным НСА, может стать рекордным за последние пять лет. Для сравнения, в 2017-м ущерб оценивался в 5 млрд руб., в 2016-м — в 2,1 млрд руб. А, например, в засуху 2010-го потери АПК превысили 40 млрд руб. В этом году большая часть затрат ляжет на государство, поскольку страхованием было обеспечено лишь 0,3% пострадавших посевов, обращает внимание Биждов, добавляя, что в бюджете на возмещение ущерба аграриев от ЧС заложено только 1,9 млрд руб.



По оценке НСА, в этом году регионы, планировавшие поддержать агрострахование, рассчитывали выделить на него из единой субсидии в сумме около 1,2 млрд руб. «Главное, чтобы хотя бы эти деньги были пущены на страхование, а не переведены в другие расходы», — говорит Биждов.



Нужно менять закон

Кроме исключения поддержки агрострахования из единой субсидии для развития сектора нужны и другие меры — как оперативные, так и долгосрочные, продолжает Биждов. Оперативная — выделение средств регионами на страхование озимых в этом году — сейчас обсуждается в Минсельхозе. В долгосрочной перспективе необходимо изменение законодательства. «На 24 сентября в Госдуме назначено второе чтение законопроекта, изменяющего базовый закон об агростраховании с господдержкой, — напоминает Биждов. — Основная концепция изменений — повышение гибкости условий агрострахования, расширение рисков, внедрение методов космического мониторинга для оценки страховых событий».



Ко второму чтению законопроекта предполагается внести поправку, позволяющую внедрять в систему агрострахования дополнительные пилотные программы, учитывающие специфику регионов или отдельных направлений производства. Сейчас адаптировать страховую программу к каким-то локальным условиям нельзя без внесения изменений в закон — а это занимает два-три года. В результате страховые компании вынуждены страховать Иркутскую область и Краснодарский край на одних и тех же условиях, по одной и той же мультирисковой программе, сетует Биждов. Также НСА настаивает, чтобы агрострахование стало отдельной частью госпрограммы развития сельского хозяйства, и каждый регион рассматривал его как инструмент управления рисками, а не подходил формально, стремясь выполнить целевые показатели, не всегда планируя, что именно целесообразнее и правильнее было бы страховать.

