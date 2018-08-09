 Урожай проса сократится до восьмилетнего минимума — Агроинвестор
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Аналитика
Урожай проса сократится до восьмилетнего минимума
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
9 августа 2018
Цены на пшено за год поднялись вдвое и продолжат расти
Посевы проса сокращаются с 2015 года
Фото: Pixabay

В России в сезоне-2018/19 ожидается снижение валового сбора проса до минимального за последние восемь лет показателя — 296 тыс. т, прогнозируют аналитики «АПК-Информ». В сравнении с предыдущим сезоном производство зерновой агрокультуры снизится на 7%. Минимальный урожай был зафиксирован в 2010 году — 132 тыс. т, в прошлом году он составил 317 тыс. т.

Основной причиной снижения производства является дальнейшее сокращение посевных площадей проса, которые в предыдущие годы превышали 400 тыс. га. В прошлом году они уменьшились до 268 тыс. га, в этом — до 259 тыс. га. В том числе в Приволжском федеральном округе, на который приходится более 60% всех посевов, площади уменьшились на 5 тыс. га до 158 тыс. га. В Южном федеральном округе сокращение составило 12 тыс. га (до 64 тыс. га) при одновременном расширении посевов в Сибири на 8 тыс. га до 16 тыс. га. При этом состояние посевов вызывает опасение экспертов. «В Саратовской и Ростовских областях, которые являются крупнейшими производителями агрокультуры, растения пострадали от жары и засухи, в результате чего урожайность ожидается ниже прошлогодней», — рассказала «Агроинвестору» заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова.

В результате снижения урожая общее предложение проса с учетом переходящих запасов в сезоне-2018/19 может снизиться до 529 тыс. т, что на 30% ниже показателя текущего сельхозгода, прогнозирует «АПК-Информ». Тем не менее, по оценке аналитиков агентства, несмотря на снижение предложения импортные поставки проса в Россию будут относительно невелики и составят не более 1−2 тыс. т. «Наиболее вероятным представляется снижение использования проса на кормовые цели — до 100 тыс. т против 210 тыс. т сезоном ранее, в пользу чего свидетельствует текущей уровень цен на зерновую. Использование проса на продовольственные цели сохранится на уровне сезона-2017/18 — порядка 190 тыс. т», — считают эксперты. Глазунова, в свою очередь, не исключает возобновления импорта пшена.

Ранее ИКАР оценивал потребности внутреннего рынка в просе на уровне 450−500 тыс. т. Таким образом, в 2018 году второй год подряд валовой сбор окажется значительно ниже потребностей рынка. Это может привести к дальнейшему росту цен на просо и пшено, прогнозирует Глазунова. По данным ИКАР, за последние 12 месяцев пшенная крупа в оптовом звене подорожала в 2,1 раза, восстанавливаясь после падения в предыдущие два сезона, и в июле стоила в среднем уже 30,6 руб./кг. Это максимальное значение за последние семь лет. «Тренд на повышение будет сохраняться и в дальнейшем», — прогнозирует Глазунова. Она не исключает, что может повториться сценарий сезона-2010/11, когда после двух подряд неурожайных лет цена в опте достигала почти 45 руб./кг, а в рознице превышала 56 руб./кг.

Пока же динамика цен на пшено в рознице менее выражена, чем в оптовом звене. Согласно официальной статистике, в июле средняя потребительская цена на пшено составляла 38,47 руб./кг, что на 22% выше уровня начала сезона-2017/18 и аналогичной даты 2017-го. Как ранее пояснял «Агроинвестору» вице-президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко, пшено — не самая популярная крупа в стране, к тому же крупы являются взаимозаменяемыми, что сдерживает рост потребительских цен. Если пшено начинает продаваться дороже риса или гречки, то покупатели переключаются на эти продукты.

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