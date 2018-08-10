За два дня курс доллара вырос на 3,3 рубля

За последние два дня Центробанк повысил официальный курс доллара на 3,3 руб. или на 5,2%. После падения в четверг, в пятницу рубль продолжил негативную динамику, опустившись еще на 62 коп. до 66,91 руб. В ходе утренних торгов на Мосбирже котировки американской валюты превысили отметку в 67 руб./$ впервые с 3 августа 2016 года.



Основной причиной ослабления рубля стали новости о готовящихся Соединенными Штатами новых санкциях в отношении России. Утром 8 августа были опубликованы детали законопроекта, внесенного на рассмотрение верхней палаты Конгресса группой американских сенаторов. Проект предусматривает санкции против суверенного долга России и госбанков. Кроме того, американский Госдепартамент объявил о намерении ввести в отношении России ограничения в связи с отравлением в Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В результате если 7 августа торги закрылись на уровне 63,5 руб./$, то утром 8 августа курс американской валюты уже превысил 65 руб., достигнув максимума с апреля 2018 года. А 9 августа официальный курс доллара уже перешагнул отметку в 66 руб. Динамика курса рубля сопровождалась падением стоимости акций ряда российских компаний.



«Повышенная волатильность курса рубля в последние дни — это естественная реакция финрынка на новости о новых санкциях на фоне происходящих изменений на глобальных финансовых рынках», — прокомментировал в пятницу Центробанк. В связи с этим он отметил, что с целью ограничения волатильности может скорректировать ежедневный объем покупки иностранной валют в рамках бюджетного правила. По словам главного аналитика «Нордеа банка» Дениса Давыдова, заявление ЦБ стало умеренным позитивом для российской валюты, однако в краткосрочной перспективе давление на рубль сохранится. «При отсутствии дополнительного негатива, связанного с санкциями, ориентирами по паре доллар-рубль выступят отметки 66−67,3 руб./$", — сказал Давыдов.



Главный аналитик банка «Глобэкс» Виктор Веселов также не исключает, что рубль может продолжить ослабление к доллару. «Вполне возможно, что ситуация декабря 2014 года повторится, когда ЦБ резко поднял вверх ключевую ставку, чтобы обездвижить рынок», — не исключает Веселов. В то же время аналитики банка «Санкт-Петербург» ожидают частичного восстановления курса рубля в ближайшие дни.



Наблюдаемое с начала августа ослабление рубля может стать одним из факторов ускорения инфляции во второй половине года, говорится в новом выпуске обзора Минэкономразвития «Картина инфляции». Однако, прогнозирует министерство, влияние данного фактора является ограниченным «в силу наблюдаемого в 2017—2018 годах снижения эффекта переноса валютного курса на инфляцию». Помимо валютного курса разогнать инфляцию на 0,2−0,3 п. п. в текущем году может и сокращение глобального производства зерновых. «Снижение урожая зерновых в мире и рост цен на пшеницу на мировых фондовых рынках (рост цен на фьючерсы на пшеницу на Чикагской фондовой бирже почти на 20% c начала июля) является основным риском для продовольственной инфляции», — говорится в обзоре.



Одновременно падение курса рубля будет способствовать экспорту агропродовольственной продукции. Так, отмечает гендиректор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов, это является мощным стимулом для вывоза пшеницы на экспорт не только с Юга России, но и из Центра и Поволжья. В текущей ситуации экспортеры смогут больше заработать, что, вероятно, положительно скажется и на рублевых ценах на зерно, говорит директор департамента корпоративных финансов инвесткомпании «Атон» Иван Николаев. «То есть растениеводство и экспортеры будут в плюсе, однако все остальные скорее сейчас окажутся в минусе. Так, например, в случае с зерном будут дорожать корма, и соответственно, все сектора, которые стоят за растениеводством, будут проигрывать в марже, так как переложить выросшие издержки на население будет сложно, особенно в условиях грядущего повышения НДС», — сказал «Агроинвестору» Николаев. Также слабый рубль может способствовать росту конкурентоспособности производителей мяса на внешних рынках, добавил он. «Однако рост экспорта мясной продукции сдерживается отсутствием соответствующей инфраструктуры», — предупредил эксперт.

