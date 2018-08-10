 За два дня курс доллара вырос на 3,3 рубля — Агроинвестор
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Аналитика
За два дня курс доллара вырос на 3,3 рубля
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
10 августа 2018
Ослабление рубля может стать одним из факторов ускорения инфляции
Падение курса рубля будет способствовать экспорту продукции АПК
Фото: Е. Разумный

За последние два дня Центробанк повысил официальный курс доллара на 3,3 руб. или на 5,2%. После падения в четверг, в пятницу рубль продолжил негативную динамику, опустившись еще на 62 коп. до 66,91 руб. В ходе утренних торгов на Мосбирже котировки американской валюты превысили отметку в 67 руб./$ впервые с 3 августа 2016 года.

Основной причиной ослабления рубля стали новости о готовящихся Соединенными Штатами новых санкциях в отношении России. Утром 8 августа были опубликованы детали законопроекта, внесенного на рассмотрение верхней палаты Конгресса группой американских сенаторов. Проект предусматривает санкции против суверенного долга России и госбанков. Кроме того, американский Госдепартамент объявил о намерении ввести в отношении России ограничения в связи с отравлением в Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В результате если 7 августа торги закрылись на уровне 63,5 руб./$, то утром 8 августа курс американской валюты уже превысил 65 руб., достигнув максимума с апреля 2018 года. А 9 августа официальный курс доллара уже перешагнул отметку в 66 руб. Динамика курса рубля сопровождалась падением стоимости акций ряда российских компаний.

«Повышенная волатильность курса рубля в последние дни — это естественная реакция финрынка на новости о новых санкциях на фоне происходящих изменений на глобальных финансовых рынках», — прокомментировал в пятницу Центробанк. В связи с этим он отметил, что с целью ограничения волатильности может скорректировать ежедневный объем покупки иностранной валют в рамках бюджетного правила. По словам главного аналитика «Нордеа банка» Дениса Давыдова, заявление ЦБ стало умеренным позитивом для российской валюты, однако в краткосрочной перспективе давление на рубль сохранится. «При отсутствии дополнительного негатива, связанного с санкциями, ориентирами по паре доллар-рубль выступят отметки 66−67,3 руб./$", — сказал Давыдов.

Главный аналитик банка «Глобэкс» Виктор Веселов также не исключает, что рубль может продолжить ослабление к доллару. «Вполне возможно, что ситуация декабря 2014 года повторится, когда ЦБ резко поднял вверх ключевую ставку, чтобы обездвижить рынок», — не исключает Веселов. В то же время аналитики банка «Санкт-Петербург» ожидают частичного восстановления курса рубля в ближайшие дни.

Наблюдаемое с начала августа ослабление рубля может стать одним из факторов ускорения инфляции во второй половине года, говорится в новом выпуске обзора Минэкономразвития «Картина инфляции». Однако, прогнозирует министерство, влияние данного фактора является ограниченным «в силу наблюдаемого в 2017—2018 годах снижения эффекта переноса валютного курса на инфляцию». Помимо валютного курса разогнать инфляцию на 0,2−0,3 п. п. в текущем году может и сокращение глобального производства зерновых. «Снижение урожая зерновых в мире и рост цен на пшеницу на мировых фондовых рынках (рост цен на фьючерсы на пшеницу на Чикагской фондовой бирже почти на 20% c начала июля) является основным риском для продовольственной инфляции», — говорится в обзоре.

Одновременно падение курса рубля будет способствовать экспорту агропродовольственной продукции. Так, отмечает гендиректор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов, это является мощным стимулом для вывоза пшеницы на экспорт не только с Юга России, но и из Центра и Поволжья. В текущей ситуации экспортеры смогут больше заработать, что, вероятно, положительно скажется и на рублевых ценах на зерно, говорит директор департамента корпоративных финансов инвесткомпании «Атон» Иван Николаев. «То есть растениеводство и экспортеры будут в плюсе, однако все остальные скорее сейчас окажутся в минусе. Так, например, в случае с зерном будут дорожать корма, и соответственно, все сектора, которые стоят за растениеводством, будут проигрывать в марже, так как переложить выросшие издержки на население будет сложно, особенно в условиях грядущего повышения НДС», — сказал «Агроинвестору» Николаев. Также слабый рубль может способствовать росту конкурентоспособности производителей мяса на внешних рынках, добавил он. «Однако рост экспорта мясной продукции сдерживается отсутствием соответствующей инфраструктуры», — предупредил эксперт.

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