Выручка топ-10 производителей продуктов питания снизилась на 5,7%

По подсчетам аналитической компании INFOLine, совокупная выручка 10 крупнейших российских производителей продуктов питания и напитков в 2017 году составила 990,5 млрд руб. против почти 1049,9 руб. в 2016-м. Таким образом, сокращение составило 59,4 млрд руб. или 5,7%, сообщает издание «Провэд». Cнижение продемонстрировали большинство компаний из первой десятки, в том числе оборот Nestle, второго производителя пищевых продуктов в стране, уменьшился на 12% до 124 млрд руб. (здесь и далее без НДС).



Тем не менее выручка лидера рейтинга — группы PepsiCo (бренды Pepsi, Lipton, «Чудо», «Агуша», «Домик в деревне», «Веселый молочник» и др.) — увеличилась на 6% до 188 млрд руб. При этом компания «Вимм-Билль-Данн», объединяющая молочные активы группы, по итогам прошлого года показала снижение выручки. По данным «СПАРК-Интерфакс», она сократилась на 0,5% до 95,5 млрд руб., причем негативная динамика наблюдалась впервые с момента покупки предприятия группой PepsiCo в 2011 году. На 3% до 115 млрд руб. выросла выручка группы Danone (бренды «Простоквашино», Danone «Активиа», «Тема», Actimel и др.), находящейся на третьей позиции списка крупнейших производителей. Четвертую и пятую строчки занимают группы «Эфко» и KDV с выручкой в 109 млрд руб., в течение года она увеличилась на 2% и 14%.



В то же время выручка компании Mars по итогам прошлого года сократилась на 16% до 103 млрд руб., в результате производитель потерял три позиции в рейтинге, сместившись на шестое место. Оборот компании «Балтика» уменьшился на 18% до 75 млрд руб., Coca-Cola — на 16% до 70 млрд руб., а «Объединенных кондитеров» — на 14% до 55 млрд руб. Выручка Mondelez International (Cadbury, Milka, Toblerone, Alpen Gold и др.), замыкающей топ-10 производителей пищевых продуктов, упала на 24% до 43 млрд руб.



Лидером по темпам прироста выручки в топ-10 стал производитель кондитерских изделий и снеков KDV (+14%). По мнению экспертов INFOLine, успех группы KDV связан с широким ассортиментом продукции в недорогих сегментах. На объемы реализованной продукции также положительно влияет наличие собственной торговой сети «Ярче!». Как отмечают аналитики INFOLine, это одна из наиболее быстро растущих сетей FMCG в России.



Динамика выручки ведущих компаний отражает маркетинговую политику производителя, его умение подстраиваться под предпочтение потребителя, а также учитывать внешние факторы, в том числе снижение реальной покупательской способности, отмечает исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. «Сегодня мы часто наблюдаем переход покупательного спроса от более дорогих к более дешевым товарам как внутри категорий, так и между ними. Если говорить о конкретных категориях, то снижение продаж, например шоколадных батончиков, которое мы видим в рейтинге, лишний раз подтверждает эту теорию», — сказал «Агроинвестору» Востриков. Он пояснил, что так как данный вид продукции не относится к товарам первой необходимости, население экономит именно на нем, либо выбирая более дешевые аналоги — шоколадную плитку или леденцы. «Учитывая весьма скромные виды на урожай 2017/18 сельхозгода, увеличение налоговой и вненалоговой нагрузки на бизнес, а также динамику курса валют, провоцирующие рост себестоимости продукции, который зачастую не получается транслировать на полку, ситуация вряд ли улучшится в этом году», — добавил Востриков.



По данным исследований «Ромир», около половины повседневных трат россиян приходится на продукты питания. При этом средний чек в магазинах становится меньше. Так, согласно опросам исследовательского холдинга, в июне индекс среднего чека составил 513 руб., снизившись к июню прошлого года на 1,9%. В том числе в Москве уменьшение в годовом выражении составило 2,8%, в Санкт-Петербурге — 4,5%, в других городах с населением более 1 млн человек средний чек сократился на 2,9%, с население от 500 тыс. — на 1,2%. Наибольшее падение среднего чека зафиксировано в дискаунтерах — на 11,6%, в гипермаркетах и супермаркетах снижение составило 5,1% и 4,7%. При этом магазины традиционной торговли по сравнению с июнем прошлого года прибавили 0,4%. В 2017 году, по данным «Ромир», на продуктах питания экономили 39% жителей страны.

