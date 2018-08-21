Импорт вина растет в последние два года

По данным ФТС, импорт натурального виноградного вина (включая игристое) в последние два года растет. Так, если в 2015 году Россия закупила 400 млн л, то в прошлом году — 461 млн л. В стоимостном выражении ввоз вина в 2017-м достиг $990 млн. Увеличению поставок способствовала стабилизация рубля, а также изменение политики импортеров и торговых сетей, рассказывает президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович. Если еще три года назад наценка на зарубежную продукцию была не менее 300%, то теперь ритейл стал закупать вино напрямую у иностранных производителей, минуя посредников, и наценка стала составлять около 50%. «Цены на полке на импортные вина резко упали, и покупатель, конечно, отреагировал повышением спроса», — поясняет он.



В то же время российским производителям «перекрыли» все коммуникации с потребителями, приравняв вино к крепкому алкоголю и запретив его рекламу, продолжает эксперт. Между тем отечественные компании выпускают вино, ничем не уступающее импортному в сопоставимых ценовых категориях, утверждает он. «Это, на мой взгляд, некие политические просчеты. Люди, живя в Москве и не видя, как растет виноград, считают, что его в стране и нет, а вино из собственного винограда для многих по-прежнему сказка, — говорит эксперт. —Ситуация такова, что государству пора заняться регулированием импорта вина, иначе отрасль не будет развиваться». По мнению эксперта, оптимальным для рынка было бы соотношение зарубежной и российской продукции на уровне 25/75%.



В конце июля глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев направил первому вице-премьеру — министру финансов Антону Силуанову предложения по развитию виноделия и виноградарства в России. В письме руководитель аграрного ведомства предлагает создать дополнительные стимулы и благоприятные условия для российских производителей, писал ранее «Агроинвестор». В частности, ведомство предлагает обеспечить стабильное выделение средств господдержки виноградарства в объеме около 3,5 млрд руб. в год, в том числе за счет поступления средств от сбора акцизов. Сейчас госпрограмма развития сельского хозяйства предполагает ежегодное финансирование винодельческой отрасли на уровне 1,5 млрд руб.



По мнению Поповича, увеличение господдержки могло бы способствовать росту инвестиций в отрасль. В дополнительных вложениях нуждается не только винодельческий сектор, но и производство столового винограда. По данным союза, сейчас в России его выращивают до 60−80 тыс. т в год при потреблении менее 300 тыс. т. «Теоретически мы можем довести долю собственного производства в этом объеме до 50−60%, — считает он. — Чтобы увеличить сбор, нужны большие капитальные вложения, в том числе в строительство холодильников, но пока деньги в эту отрасль не идут, несмотря на выделяемую государством поддержку». Кроме того, российским производителям все еще трудно конкурировать с поставщиками из Турции и других южных стран, где урожай появляется раньше, чем в России.



По информации ФТС, в прошлом году Россия закупила за рубежом 374 тыс. т свежего винограда общей стоимостью $388 млн. По итогам первых пяти месяцев 2018-го — почти 73 тыс. т на $112 млн. Основные поставщики винограда в нашу страну — Турция (41% от общего ввоза в прошлом году), Молдова (12,9%) и Индия (9,8%).

