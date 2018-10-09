Цены на куриное мясо обновили максимумы

По итогам сентября оптовые цены на мясо бройлеров в России достигли максимальных значений за историю наблюдений. Как сообщает Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), еще в августе отмечалось некоторое снижение цен и стабилизация после высоких значений, которые формировались на рынке в середине лета. Однако в течение сентября тушка цыпленка-бройлера в крупном оптовом звене подорожала на 8,5% до рекордных 123-128 руб./кг. Стоимость филе грудки выросла до средних значений в 230-240 руб./кг, крыла — 70-75 руб./кг, окорочка — 115-120 руб./кг.



«В начале октября рост цен продолжается», — рассказала «Агроинвестору» эксперт ИКАР Анна Кудрякова. По ее словам, такая динамика связана с сохраняющимся дефицитом на рынке, в том числе по тушке и филе грудки. «Текущий уровень предложения и низкий объем остатков позволяет производителям удерживать цены на таком уровне», — указала Кудрякова. В сентябре ряд птицеводческих предприятий в сентябре выпускали тушку с небольшим весом, до 1,2 кг. В середине прошлого месяца таких предложений было достаточно много, указывает Кудрякова. «Возможно, это связано с изменением состава кормов, растущими ценами на зерно, а также жарким летом, в течение которого птица хуже набирала вес», — предположила она.



По данным Росстата, в августе производство мяса птицы в российских сельхозорганизациях снизилось на 2% к аналогичному значению прошлого года до 489 тыс. т. «В прошлом году в этот период продолжался рост. В этом же году зафиксировано снижение и в марте, и в июле, и в августе», — рассказала Кудрякова. В то же время по итогам восьми месяцев текущего года пока сохраняется позитивная динамика на уровне 1,8%.



Сокращение темпов увеличения производства и рост цен — следствие усилий по стабилизации рынка со стороны производителей, в свою очередь отмечает президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. «После провала цен на 13% в 2017 году, в конце прошлого и начале этого года было много разговоров о перенасыщении российского рынка курятины и о необходимости более эффективно продавать курицу, то есть не заваливать рынок, снижая цены. В результате некоторые крупные птицеводческие компании приняли решение о сокращении посадок птицы», — рассказал «Агроинвестору» Давлеев. По его словам, сейчас как раз этот цикл сокращения производства завершается, поскольку он начинается с сокращения родительского стада и, в среднем, занимает до полугода.



«Таким образом, в настоящее время можно сказать, что при том уровне возросшей потребительской активности, которая в первом полугодии составила 3-4%, сокращение производства привело к формированию определенного дисбаланса между потребительским спросом и предложением», — констатировал Давлеев. Кроме того, продолжил он, на росте цен сказывается ситуация в секторе свиноводства. «Колебания цен на курицу традиционно повторяют ценовую динамику на свинину, причем лаг между ними составляет в среднем 4-6 недель», — рассказал эксперт, напомнив, что в августе мясопереработчики жаловались на резкий рост цен на мясо свиней. Также важным фактором является удорожание кормов вследствие роста стоимости зернового фуража. «Сегодняшнее предложение, к примеру, на пшеницу IV класса в Центральном федеральном округе минимум на 30-40% выше аналогичного периода 2017 года, и цены продолжают расти», — объясняет президент Agrifood Strategies.



Кроме того, в определенной степени на ситуации в секторе сказываются возникшие в этом году финансовые трудности у «Белой птицы» - четвертого по объемам производителя в 2017 году. «Сейчас производитель меняет свои позиции на рынке, что отражается на динамике производства в Белгородской, Ростовской и Курской областях», — указала Кудрякова. Так, в январе-августе производство птицы в сельхозорганизациях Белгородской области снизилось на 7%, Курской области — на 13%. Тем не менее, по мнению Давлеева, объемы «Белой птицы» не столь значительны, чтобы существенно влиять на рынок в целом. По данным Росптицесоюза, в прошлом году предприятия «Белой птицы» произвели 301,8 тыс. т мяса в живом весе или 5% всего объема, произведенного российскими сельхозорганизациями.



По данным Росстата, в прошлом году российские сельхозорганизации увеличили производство почти мяса птицы на 7% до 4,9 млн т. Согласно прогнозу ИКАР, по итогам 2018 года выпуск будет находиться примерно на уровне 2017-го. Росптицесоюз ожидает рост на 1,5-2% до более 5 млн т.

