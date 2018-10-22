 Какие продукты питания продолжат дорожать — Агроинвестор
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Аналитика
Какие продукты питания продолжат дорожать
Елена Максимова
Агроинвестор
22 октября 2018
К середине октября больше всего выросли цены на пшено, капусту и морковь
В этом году овощи открытого грунта дорожали сильнее, чем в прошлом из-за сокращения предложения и ухудшения качества
Фото: М. Стулов

Из-за снижения урожая овощи «борщевого набора» до декабря могут подорожать на 10-15% по сравнению с 2017 годом. Такой прогноз «Агроинвестору» озвучил руководитель аналитического отдела Национального плодоовощного союза Кирилл Лашин. По данным Росстата, к середине октября потребительская цена на капусту была почти на 39% выше, чем в декабре прошлого года, морковь стоила на 21% больше. Правда, за неделю с 9 по 15 октября они подешевели на 1% и 2,8%.

Для овощей не хватает хранилищ

В прошлом году урожай капусты и моркови был существенно ниже, чем в 2016-м. К тому же качество овощей не позволило долго их хранить, поэтому запасы в хранилищах закончились гораздо раньше запланированных сроков, поясняет эксперт. «В этом году хранилища опустели уже в июне, и рынок был вынужден закупать недостающие объемы за рубежом. А импортная продукция стоит дороже, чем отечественная», — комментирует он. Новый урожай овощей открытого грунта начал появляться только с конца июля, поэтому сезонное снижение цен происходит медленнее. При этом производство капусты и моркови оказалось меньше, чем в прошлом году, поэтому цены на них в сентябре были на 5-8% выше, чем в это время в 2017-м. Также опять есть претензии к качеству продукции, добавляет Лашин. В среднем в этом году овощи открытого грунта дорожали сильнее, чем в прошлом из-за сокращения предложения и ухудшения качества, оценивает он.

Овощи дороже чем зимой

А вот с картофелем ситуация обстоит лучше, так как решается вопрос с новыми хранилищами. Цены на него не будут расти в связи с хорошим валовым сбором в этом году, считает эксперт. Лук показывает динамику, сопоставимую с прошлым годом. По данным Росстата, к 15 октября картофель в рознице был в среднем на 1,5% дешевле, чем в декабре 2017-го. Лук стоил на 4,5% больше, однако по сравнению с сентябрем он подешевел на 2,8%.

Также Лашин ожидает уменьшения цен на овощи закрытого грунта. Их производство по итогам года вырастет в пределах 15% — до более, чем 1 млн т при одновременном увеличении импорта. «Таким образом, можно предположить снижение их стоимости в зимний период на 5-10% по сравнению с 2017 годом», — прогнозирует эксперт. По данным Росстата, к 15 октября огурцы в среднем были на 56,2% дешевле, чем в декабре, томаты — на 46,3%. Правда, по сравнению с сентябрем они подорожали на 15% и 11%.

По данным Минсельхоза на 19 октября, овощи открытого грунта в сельхозорганизациях и КФХ были убраны с 72% посевной площади, получено 2,9 млн т. В прошлом году к этом времени собрали 3,2 млн т. Урожай тепличных овощей к середине месяца составил 785 тыс. т — на 24% больше, чем годом ранее.

Пшено рекордно дорожает

Также не исключен дальнейший рост цен на крупы. Лидером удорожания в этом сегменте стало пшено, его стоимость к середине октября увеличилась на 43,8%, в том числе за неделю с 9 по 15 октября она прибавила 2,1%. Пшено, которое еще недавно было в разряде самых дешевых круп, переместилось в сегмент дорогих, рассказывала ранее «Российской газете» заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова. Причиной повышения розничных цен стало снижение предложения на рынке: после низкого валового сбора в прошлом году в этом также ожидается уменьшение из-за сокращения посевов агрокультуры. По мнению Глазуновой, в следующем году возможен дальнейший рост цен на пшено. Однако поскольку его доля в потреблении круп небольшая, это не окажет серьезного влияния на крупяной и продовольственный рынки в целом.

Пшено приближается к гречке

В отличие от пшена цены на гречку после рекордных валовых сборов в 2016 и 2017 годах упали, но в этом году на фоне снижения посевов и валового сбора наметилось их повышение. Пока это заметно лишь у производителей и в оптовом звене, но Глазунова не исключает, что в ближайшее время цены начнут увеличиваться и в рознице.

Цена на рис достаточно стабильны на протяжении многих месяцев, несмотря на то, что сбор риса-сырца в прошлом году снизился по сравнению с 2016-м. Сказывается сокращение экспорта, а также давление со стороны подешевевшей гречки. Дальнейшая динамика будет зависеть от показателей урожая в этом году и конъюнктуры мирового рынка, считает Глазунова. По данным Минсельхоза на 19 октября, собрано 837,5 тыс. т риса, год назад к этому времени урожай составлял 917,3 тыс. т.

Мясо прибавит в цене к новому году

Мясо прибавит в цене к новому году
Фото: А. Гордеев

В мясном сегменте подорожала почти вся продукция как в розничном, так и в оптовом звене. По оценке информационно-аналитического агентства «ИМИТ», цены на говядину в рознице за месяц выросли на 8,8%, на свинину — на 5,7%, на мясо птицы — снизились на 1,8%. С начала года говядина в рознице подорожала на 13,3%, свинина — на 4,1%, мясо птицы — на 7%. Относительного аналогичного периода прошлого года к середине октября стоимость говядины увеличилась на 18,3%, свинины — на 1,7%, птицы — на 5,8%. Однако сейчас коммерческий директор «ИМИТ» Любовь Бурдиенко не видит предпосылок для продолжения значительного роста цен. Они будут зависеть от сезонного спроса, повышение начнется в преддверии новогодних праздников.

Стоимость говядины в опте за месяц укрепилась на 2%, а за год — на 12,2%, сообщает «ИМИТ». Свинина в полутушах в опте за сентябрь 2018 года потеряла в стоимости в среднем около 3%. Значительнее всего этот вид мяса подешевел в центре страны — на 10,4%. «Наблюдается сезонное понижение цен на живых свиней убойных кондиций и полутуши. Такая динамика характерна и для аналогичного периода прошлых лет», — комментирует Бурдиенко. Кусковая свинина не дорожала в августе, поэтому и в сентябре не было значительных колебаний цен. «За месяц свиная разделка укрепилась в цене всего на 0,1%, субпродукты — на 0,8%, а шпик стал дешевле на 0,9%, — приводит данные она. — На 15 октября цены на свиные полутуши в опте колебались в зависимости от региона производства в диапазоне 160-175 руб./кг».

Стоимость мяса повышается

По данным «ИМИТ», тушка цыпленка бройлера в опте за август подорожала на 12%, за сентябрь — на 4%, а к 15 октября ее цена уменьшилась на 1,6% до 110 руб./кг в среднем по России. Повышению способствовал ряд факторов. «Перепроизводство куриного мяса снизило цены в 2017 году из-за чего птицеводческая отрасль стала убыточной, ряд птицефабрик обанкротились, производство потеряло свой повышательный темп. К середине 2018-го снизился уровень предложения и, соответственно, начался рост цен, — рассказывает Бурдиенко. — Он продолжался и в начале октября, в основном из-за сохраняющегося дефицита на рынке, в том числе по тушке и филе грудки». Однако к середине октября отмечается стабилизация цен и даже небольшое падение: куриная разделка подешевела на 0,1%, субпродукты — на 0,4%, а тушка цыпленка бройлера — на 2%. Сейчас дорожают лишь куриные голени (+2,1% за неделю) и филе грудки (+0,9%), добавляет эксперт.

По мнению Любови Бурдиенко, повышение цен на куриное мясо будет поддерживать потребительский спрос на свинину и индейку, так как разрыв межу ценами сокращается.

Реальная цена молочной продукции падает

Реальная цена молочной продукции падает
Фото: М. Стулов

По данным Росстата, к середине октября цены на питьевое молоко были в среднем на 0,7% выше, чем в декабре 2017-го, сметана и творог за этот период подорожали на 1,3%, сыры — на 2,1%. Готовая молочная продукция с начала года подорожала в диапазоне от 0,5% до 2,5% в зависимости от категории, что укладывается в среднегодовой уровень инфляции, отмечает исполнительный директор Национального союза производителей молокаСоюзмолоко») Артем Белов. До конца года союз не ожидает повышения цен в этой категории.

«В этом году на рынке отмечено серьезное снижение цен на сырье, что положительно повлияло на доходность переработки. С другой стороны, сейчас уменьшается спрос на молочную продукцию из-за низкого уровня доходов населения. Соответственно, возможности для повышения цен просто нет», — поясняет Белов.

Молоко без всплесков

С учетом скидок, которые предоставляют производители, реальная цена на основные молочные продукты не растет, а даже падает, обращает внимание эксперт. «Продажи по акциям сейчас занимают очень большую долю — до нескольких десятков процентов в зависимости от категории. При этом около 15% потребителей готовы в поисках скидок посещать до 10 магазинов: например, в одном они покупают молоко, в другом — стиральный порошок, в третьем — овощи, так как разные сети снижают цены на разные группы товаров», — говорит Белов.

Также Росстат отмечает повышение цен на сахар-песок: по сравнению с декабрем к середине октября они были на 17,6% выше, прирост относительно сентября составил 3,1%. Как ранее писал «Агроинвестор», по прогнозу ИКАР, производство сахара в этом году может составить 5,5-5,8 млн т при потреблении на уровне 6-6,1 млн т. С учетом импорта и запасов дефицита не будет. Однако оптовые цены на сахар выросли: сказались девальвационные настроения на рынке после снижения курса рубля, также повлияли негативные новости по заметному уменьшению урожайности свеклы, особенно на Юге страны. Сейчас цены в опте снижаются.

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