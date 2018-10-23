Экспорт зерна в октябре составит 4,7 млн тонн

Согласно прогнозу аналитического центра «Русагротранса», в октябре экспорт зерна составит 4,7 млн т, из которых 4 млн т придется на пшеницу. Это несколько ниже октября прошлого года, когда на внешние рынки было продано 4,76 млн. т зерна. «Снижение произошло за счет уменьшения поставок ячменя и кукурузы на фоне более низкого производства этих агрокультур в 2018 году. Однако по пшенице объемы экспорта превышают показатель прошлого года (3,63 млн т)», — рассказал «Агроинвестору» директор департамента стратегического маркетинга «Русагротранса» Игорь Павенский. Пик экспорта зерна был достигнут в августе 2018-го, когда, по уточненным данным, было вывезено 5,5 млн т, а уже в сентябре поставки, по предварительным данным, снизились до 5,09 млн т. В октябре темпы экспорта продолжили постепенно снижаться.



Всего за первые три месяца сезона 2018/19 (июль-сентябрь), по оценке «Русагротранса», было экспортировано 15,41 млн т зерна, что на 2,9 млн т или на 23% превышает показатель за аналогичный период прошлого сельхозгода (12,52 млн т). Рост достигнут за счет пшеницы: ее отгрузки составили 13,18 млн т, что на 34% или на 3,37 млн т больше, чем за июль-сентябрь прошлого года, поясняет Павенский. А вот по ячменю и кукурузе идет отставание: поставки ячменя сократились на 289 тыс. т (15%) до 1,62 млн т, кукурузы — на 282 тыс. т (38%) до 0,45 млн т.



«При этом экспорт по железной дороге также идет рекордными темпами. Так, в июле-октябре 2018 года может быть вывезено около 5,7 млн т против 5,36 млн т в прошлом сезоне или на 6% больше», — добавляет эксперт.



По словам Павенского, на темпы экспорта влияет благоприятная ценовая конъюнктура: российская пшеница остается самой конкурентоспособной по цене на фоне снижения валовых сборов и роста цен в основных странах-конкурентах России на рынках Ближнего Востока, Африки, стран Юго-Восточной Азии, а также колебаний курса рубля к доллару.



В течение сентября экспортные цены на пшеницу 4-го класса с протеином 12,5% снижались до $ 219-222 за тонну (FOB глубоководные порты) против августовских максимумов в $ 232-234/т. Однако к концу первой декады октября под влиянием роста курса рубля они увеличились до $ 228-230/т с поставкой в октябре-ноябре, что на $35-40/т выше, чем год назад, сравнивает Павенский. Сейчас наметилась стабилизация, при этом цены спроса на декабрь-январь достигают уже $234-236/т.



Рост стоимости пшеницы в первую очередь связан с тем, что в сезоне-2018/19 впервые за последние шесть лет мировые запасы агрокультуры на конец сезона начнут снижаться, уверен эксперт. «Мировое потребление превысит производство, которое к тому же сокращается. Мировые запасы пшеницы, по оценке Международного совета по зерну (IGC), ожидаются на уровне 258 млн т, что на 18 млн т или на 6,5% ниже уровня 2017/18», — отмечает Павенский.



Котировки российского ячменя в глубоководных портах выросли с $ 233 за тонну до $238 FOB под влиянием крайне высокого экспортного спроса на протяжении октября. «Мировые запасы ячменя сокращаются второй сезон подряд, и к концу 2018/19 года они составят по прогнозу IGC они составят 21 млн т. Это на 5 млн т или на 19% ниже, чем в предыдущем сезоне и является минимумом за последние 35 лет», — комментирует Павенский. Формирующиеся экспортные цены на российскую кукурузу на уровне $187 за тонну не позволяют конкурировать с ценами Украины, где в отличии от России будет получен высокий урожай агрокультуры, и цены ниже наших на $20 за тонну, добавляет он.



Исходя из текущих темпов экспорта, в июле-декабре 2018-го может быть вывезено до 29 млн т зерна или 70% от экспортного потенциала, прогнозирует «Русагротранс». В прошлом году за этот период было отгружено 27,8 млн т или 53% итогового объема. «В целом экспортный потенциал в сезоне-2018/19, по нашим расчетам, составляет около 41 млн т против 52,71 млн т в 2017/18-м (55,5 млн т с учетом вывоза в страны ЕАЭС», — говорит Павенский. В том числе экспорт пшеницы ожидается на уровне до 34,8 млн т (40,81 млн т в прошлом сезоне), ячменя — 3,8 млн. т (5,87 млн т), кукурузы — до 1,7 млн т (5,65 млн т).

