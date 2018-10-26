Минэкономразвития прогнозирует сокращение агропроизводства впервые с 2012 года

Динамика объема производства сельхозпродукции в России в 2018 году может быть отрицательной вместо прогнозного роста в 1,1%, признал министр экономического развития Максим Орешкин. По его словам, АПК может уйти в минус «из-за растениеводства, из-за плохого урожая». «У нас третий квартал во многом определяющий с точки зрения того, что с сельским хозяйством вообще происходит», — приводит РИА «Новости» слова Орешкина.



Таким образом объем производства продукции сельского хозяйства в стране сократится впервые с 2012 года. Тогда снижение составило 4,8%. В 2013 году рост сельхозпроизводства составил 5,8%, в 2014-м — 3,5%, в 2015-м — 2,6%, в 2016-м — 4,8%, в 2017-м — 2,5%. По данным Росстата, падение фиксируется последние два месяца, в том числе в августе сельхозпроизводство снизилось на 11,3% к аналогичному месяцу 2017-го, в сентябре — на 6%. В результате по итогам января-сентября АПК сократился на 3,3%.



Проблемы с урожаем оказали серьезное негативное влияние на прирост ВВП, продолжил глава Минэкономразвития. «По третьему кварталу это минус 0,5 п. п. То есть без учета сельского хозяйства ВВП по третьему кварталу рос бы не на 1,3%, а на 1,8%. По девяти месяцам эти цифры, соответственно, не 1,6%, а те же 1,8%», — сообщил Орешкин (цитата по пресс-службе Минэкономразвития). Как говорится в последнем обзоре министерства «Картина деловой активности», падение сельского хозяйства стало главным фактором ухудшения динамики ВВП в третьем квартале. Тем не менее ведомство пока не меняло прогноз по объему ВВП в 2018 году. Актуальный прогноз министерства предполагает рост российской экономики на 1,8%.



Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев ранее в октябре прогнозировал, что выпуск сельхозпродукции по итогам года может увеличиться на 1%. Такую оценку он объяснял тем, что несмотря на снижение урожайности зерна, по ряду направлений производство увеличилось. В том числе аграрное ведомство ожидает, что в текущем году производство скота и птицы вырастет на 3,6%, молока — на 1,3%. За первые девять месяцев 2018-го, согласно Росстату, эти показатели увеличились на 3,3% и 1,1%. Кроме того, 23 октября Патрушев объявил о повышении прогноза урожая зерновых со 106 млн т до 109 млн т «с учетом достаточно благоприятных условий в Сибирском федеральном округе». В паспорте обновленной госпрограммы развития сельского хозяйства запланирован рост АПК по итогам этого года на уровне 1,7%.



Между тем, эксперты не согласны с позитивными ожиданиями Минсельхоза. Так, Центр экономического прогнозирования Газпромбанка оценивает сокращение производства сельхозпродукции в 2018-м на уровне 2,5%. «Мы закладывали в прогноз снижение урожая примерно до 110-115 млн т по зерну, по прочим культурам и продукции животноводства тоже прогноз в целом сбывается», — говорила «Агроинвестору» руководитель центра Дарья Снитко. Руководитель центра компетенций в АПК компании КПМГ в России и СНГ Виталий Шеремет также придерживался мнения, что внутренний рынок, вероятно, продемонстрирует отрицательную динамику.



Во вторник на Аграрном форуме России первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов назвал точки роста АПК на ближайшие годы. По его словам, необходимо развитие экспортного потенциала, обновление парка сельхозтехники, модернизация предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, а также развитие мелиорации и эффективное использование минеральных удобрений. Кроме того, Минсельхоз ставит задачу в ближайшие пять лет ввести в оборот 10 млн га неиспользуемой пашни.

