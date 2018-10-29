К 2023 году производство нишевых тепличных овощей может увеличиться вдвое

По прогнозу Национального плодоовощного союза, к 2023-2024 годам производство нишевых тепличных овощей (перцев, баклажанов, кабачков и др.) и салатов в России может вырасти вдвое. А сегмент премиальных томатов и огурцов будет полностью насыщен овощами отечественного производства уже к 2020 году, рассказал «Агроинвестору» руководитель аналитического отдела организации Кирилл Лашин.



Наиболее активными темпами рынок нишевых овощей закрытого грунта будет развиваться после 2020 года, когда поддержка тепличной отрасли прекратится, думает эксперт. «В стране ежегодно строится по 200-300 га современных теплиц, способных производить свыше 100 тыс. т продукции. При этом планы по вводу новых современных мощностей для выращивания овощей в закрытом грунте на 2018-2020 годы составляют около 800 га», — знает он. К тому времени на рынке традиционных томатов и огурцов может возникнуть перепроизводство, так как все заложенные теплицы выйдут на полную проектную мощность, и предприятиям придется диверсифицировать бизнес. Одни частично перейдут в премиум-сегмент, другие начнут выращивать перцы и баклажаны, уверен Лашин.







Чтобы вывести сегмент нишевых тепличных овощей из зачаточного состояния, необходимо время, соглашается гендиректор консалтинговой компании «Технологии роста» Тамара Решетников. «Когда рынок будет насыщен томатами и огурцами, тогда произойдет снижение спроса и, как следствие, цены на них упадут. Бизнесмены будут вынуждены обратить внимание на нишевые овощи», — вторит она Лашину. Например, рентабельность в сегменте огурца уже значительно снизилась в связи с насыщением внутреннего рынка. При этом розничные цены на тот же болгарский перец весь год находятся на уровне не ниже 200 руб./кг, а в зимний период поднимаются до 350 руб./кг. «Высокая стоимость держится из-за низкой конкуренции в данном сегменте. И если наши предприятия будут готовы поставлять перцы в сети круглогодично по цене, сопоставимой с той, что предлагают зарубежные производители, то продукция будет пользоваться спросом, а если ее потребительская цена останется на том же уровне, как сейчас, то производство будет окупаться», — уверена Решетникова. Сейчас многие фермеры выращивают перцы и баклажаны в открытом грунте и в парниках, но только один-два месяца в году, на круглогодичные поставки они не готовы. Сетям с такими предприятиями работать неинтересно, а бесперебойные поставки могут обеспечить только круглогодичные теплицы, говорит она.



По оценке «Технологий роста», внутренняя потребность в перце и баклажане составляет 300 тыс. т в год. Чтобы ее удовлетворить, необходимо 700 га новых теплиц, ориентированных на выращивание данных агрокультур. «Сейчас объемы производства этих овощей в России настолько малы, что цифра даже не фиксируется Росстатом», — отмечает Решетникова.



На развитие рынка нишевых тепличных агрокультур положительно может повлиять рост доходов населения, а также смена гастрономических предпочтений, продолжает Лашин. Уже сейчас люди частично переходят с обычных томатов и огурцов на черри и корнишоны, начинают заменять другие привычные им овощи перцами и баклажанами. Соответственно, если в рационе россиян их станет больше, то и спрос на них увеличится, делает вывод он.



Производство овощей в закрытом грунте в России за последние пять лет выросло в полтора раза. В 2017 году, по данным Росстата, оно составило 922 тыс. т, тогда как в 2013-м было на уровне 615 тыс. т. Доля огурцов и томатов в общем урожае тепличных овощей, по данным Национального плодоовощного союза, превышает 97%. Оставшиеся 3% делят кабачки, перцы, баклажаны, томаты черри, редис, салаты и зелень. По данным Минсельхоза на 23 октября, валовой сбор тепличный овощей составил 803 тыс. т, что на 25% больше, чем к аналогичной дате 2017-го. В том числе производство огурцов увеличилось на 14,6% до 490,6 тыс. т, томатов — на 46,8% до 299,9 тыс. т, прочих овощей — на 26,2% до 12,5 тыс. т. По прогнозу ведомства, по итогам года урожай тепличных овощей превысит 1 млн т.

