За год продовольствие подорожало на 23%

По данным Росстата, в марте индекс потребительских цен составил 101,2%, с начала года — 107,4%. В годовом выражении цены выросли на 16,9%. При этом продовольствие по сравнению с мартом 2014 года подорожало на 23%, за месяц продукты питания прибавили 1,6%, с начала года — 10,9%.

За год продовольствие подорожало на 23% 1 из 11 Фото: Ю. Эйвазова / Агроинвестор По сравнению с мартом прошлого года больше всего — на 52,9% — подорожали крупы и бобовые. С начала 2015-го цена на них выросла на 14,3%, за месяц — на 1,8%.

















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