Кто наблюдает за Россельхозбанком

Правительство обнародовало список кандидатов в наблюдательный совет Россельхозбанка. Сейчас в него входят семь человек, однако в новом перечне лишь шестеро. В списке нет Артема Аветисяна из «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов», остальные члены совета не поменялись.

Кто наблюдает за Россельхозбанком 1 из 6 Фото: www. mybusinesstyle. blogspot.ru Сейчас наблюдательный совет РСХБ возглавляет предприниматель Денис Морозов. С 1999-го он работал в «Норильском никеле» — начинал с должности начальника управлений, в 2007-м стал президентом и гендиректором компании. В период конфликта между крупными акционерами занял нейтральную позицию, в результате чего ему пришлось покинуть компанию. В конце 2009 года Морозов был назначен президентом, а затем гендиректором «Уралкалия», откуда ушел уже летом 2010-го после смены владельца компании. В марте 2011-го назначен представителем России в ЕБРР, в 2012-м был выбран глобальным лидером Всемирного экономического форума.











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