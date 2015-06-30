Первый миллион тонн зерна

По данным Минсельхоза по состоянию на конец июня 2015 года в России собрано 1,2 млн т (в 2014 г. — 1,7 млн т) зерновых и зернобобовых культур. Убраны площади в 317,0 тыс. га (в 2014 г. — 456,5 тыс. га). Сбор урожая в основных регионах идет медленнее, чем в прошлом году. Минсельхоз прогнозирует урожай зерна на уровне 100 млн т. Засуха и другие неблагоприятные погодные условия в ряде регионов, по мнению министерства пока не влияют на прогнозные значения.

Краснодарский край 1 из 7 Фото: Д. Насонова В Краснодарском крае обмолочено 73,7 тыс. га (в 2014 г. — 131,9 тыс. га), намолочено 431,7 тыс. т зерна (в 2014 г. — 699,4 тыс. т).













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