Продовольственная инфляция: плюс 29,4% за два года

По итогам прошлого года продовольствие подорожало на 14%, после того как в 2014-м цены уже выросли на 15,4%, оценивает Минэкономразвития.

Продовольственная инфляция: плюс 29,4% за два года 1 из 8 Фото: Pixabay Инфляция второй год подряд находится на двухзначном уровне — 12,9% в 2015-м, 11,4% — в 2014-м: сказываются девальвация рубля и действие продовольственного эмбарго. Правда, с середины 2015-го темп удорожания продуктов питания стал замедляться из-за снижения платежеспособного спроса населения, а также повышения сбалансированности рынка. Тем не менее, продуктовый товарооборот в 2015 году сократился на 9,2%.

















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