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Сколько зерна собирает Россия

30 июня 2016, 12:43

Россия в 2016 году ожидает рекордный урожай зерновых — 106 млн тонн. Больше ста миллионов тонн зерновых в год собирают кроме России только США, Китай и Индия. За постсоветскую историю эта планка преодолевалась четыре раза и каждый раз в относительно кризисные годы: в 1992, 2008, 2014 и 2015 годах.

Сколько зерна собирает Россия

Сколько зерна собирает Россия
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Фото: Pixabay

Россия в 2016 году ожидает рекордный урожай зерновых — 106 млн тонн. Больше ста миллионов тонн зерновых в год собирают кроме России только США, Китай и Индия. За постсоветскую историю эта планка преодолевалась четыре раза и каждый раз в относительно кризисные годы: в 1992, 2008, 2014 и 2015 годах

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