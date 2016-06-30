Сколько зерна собирает Россия
30 июня 2016, 12:43
Россия в 2016 году ожидает рекордный урожай зерновых — 106 млн тонн. Больше ста миллионов тонн зерновых в год собирают кроме России только США, Китай и Индия. За постсоветскую историю эта планка преодолевалась четыре раза и каждый раз в относительно кризисные годы: в 1992, 2008, 2014 и 2015 годах.
Сколько зерна собирает Россия
Фото: Pixabay
Россия в 2016 году ожидает рекордный урожай зерновых — 106 млн тонн. Больше ста миллионов тонн зерновых в год собирают кроме России только США, Китай и Индия. За постсоветскую историю эта планка преодолевалась четыре раза и каждый раз в относительно кризисные годы: в 1992, 2008, 2014 и 2015 годах
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