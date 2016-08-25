Как США оценивают урожай 2016 года
25 августа 2016, 12:43
Минсельхоз США (USDA) помимо собственно развития сельского хозяйства и продовольственной безопасности является одним из крупнейших в мире аналитических центров по сельскому хозяйству, информация которого активно используется трейдерами, инвесторами, агрохолдингами и другими странами. «Агроинвестор» публикует оценки урожая сельхозкультур, которые в августе обновило ведомство.
Однажды в Америке: как США оценивают урожай 2016 года
Минсельхоз США (USDA) помимо собственно развития сельского хозяйства и продовольственной безопасности является одним из крупнейших в мире аналитических центров по сельскому хозяйству, информация которого активно используется трейдерами, инвесторами, агрохолдингами и другими странами. «Агроинвестор» публикует оценки урожая сельхозкультур, которые в августе обновило ведомство.