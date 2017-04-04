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Турция ввела заградительные пошлины для российской сельхозпродукции

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Фото: Агроинвестор

С 15 марта Турция исключила Россию из перечня стран, имеющих право беспошлинно ввозить продукцию на ее территорию. На ввоз пшеницы и кукурузы стала действовать пошлина в 130%, риса — 45%, подсолнечного масла — 36%, подсолнечного шрота — 13,5%. Минсельхоз заявил, что намерен найти новые рынки для российского зерна и масложировой продукции, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке.