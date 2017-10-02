Росстат оценил, как изменилось потребление продуктов питания в прошлом году в расчете на душу населения. Статведомство зафиксировало снижение показателей лишь в двух категориях — по молочным и хлебным продуктам, уровень потребления сахара не изменился, в шести оставшихся категориях произошло увеличение. Жители России потребляют мало овощей, фруктов и молока, зато едят много хлебных продуктов и сахара, следует из бюллетеня Росстата.

Потребление фруктов выросло больше всего

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Фото: С. Николаев / Ведомости

Значительнее всего в прошлом году выросло среднедушевое потребление фруктов и ягод (включая продукты переработки в пересчете на свежую продукцию) — на 1,6% (1 кг) до 62 кг. Однако показатель остается ниже, чем в 2013 и 2014 годах, когда на каждого жителя страны приходилось в среднем по 64 кг фруктов и ягод в год. При этом даже тот показатель был существенно ниже нормы, рекомендованной Минздравом, — 100 кг/чел. Единственный регион, где, согласно Росстату, этот уровень был достигнут, — Кабардино-Балкария со 101 кг/чел. Ближе всех к нему находится Краснодарский край с 94 кг/чел. Меньше всего фруктов и ягод употребляют жители Чукотского автономного округа — всего 10 кг/чел.