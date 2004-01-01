А. Клепач: «Государственные субсидии не работают»
Главный экономист ВЭБа настаивает на дешевых длинных деньгах для АПК, источником которых должен быть ЦБ
Август 2015
Главный экономист ВЭБа настаивает на дешевых длинных деньгах для АПК, источником которых должен быть ЦБ
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Дмитрий Матвеев: «Молочным скотоводством нельзя заниматься факультативно»
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Ринат Хасанов: «Агробизнес перестает рассчитывать на господдержку»
Опрос представителей агрокомпаний, проведенный компанией Deloitte, показал снижение оптимистичных настроений в отрасли в 2016 году. Один из основных факторов – отсутствие стабильности и структурного подхода в субсидировании АПК, сказал руководитель группы по обслуживанию предприятий сельскохозяйственного сектора Deloitte в СНГ Ринат Хасанов в кулуарах XVI ежегодной конференции «Агрохолдинги России – 2016». В результате бизнес старается фактор господдержки в своих проектах просто не учитывать.
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Светлана Барсукова: «В 2017 году у нас будут очередные приобретения»
В текущем сезоне холдинг «Агросила» ввел в севооборот новые высоко маржинальные культуры — подсолнечник, рыжик озимый и яровой, сообщила гендиректор «Агросилы» Светлана Барсукова в рамках XVI ежегодной конференции «Агрохолдинги России — 2016». Также получен хороший урожай сахарной свеклы и озимой пшеницы – более 40 ц/га. В следующем сельхозгоду компания намерена увеличить посевные площади по сахарной свекле, работать над снижением себестоимости производства сахарного песка и продолжать увеличивать земельный банк.
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Дарья Снитко: «По многим продуктам в 2017 году ожидается снижение цен»
Руководитель Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко в кулуарах XVI ежегодной конференции «Агрохолдинги России — 2016» дала макроэкономический прогноз на 2017 год. По ее словам, в ближайшие годы российская экономика будет показывать темпы роста около 0%, при этом российское сельское хозяйство будет по-прежнему опережать всю экономику в целом. Розничный товарооборот в следующем году может вырасти на 1%, однако по многим продовольственным товарам аналитики ожидают снижение цен, что приведет к росту объемов потребления.
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Владимир Петриченко: «Будем находить новые рынки с новым товаром – кукурузой»
Гендиректор аналитического центра «ПроЗерно» Владимир Петриченко в кулуарах XVI ежегодной конференции «Агрохолдинги России — 2016» рассказал о сложившейся ситуации на экспортных зерновых рынках и перспективах внешних продаж в будущем, когда, согласно заявлениям Минсельхоза России, производство зерновых увеличится до 150 млн т. По оценке эксперта, структура зернового клина в среднесрочной и долгосрочной перспективе изменится и значительную долю в нем займет кукуруза.
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Вадим Ванеев: «2017 год будет переломным»
Генеральный директор «Евродона» Вадим Ванеев на XVI ежегодной конференции «Агрохолдинги России — 2016» рассказал, что крупных инвестиционных проектов в 2017 году не планируется. По его словам, в ближайшее время группа намерена сконцентрироваться на увеличении собственного родительского стада, чтобы обеспечить безопасность продукции.
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