Владимир Путин отметил успехи сельского хозяйства в России

1 декабря президент России Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Глава государства назвал АПК «успешной отраслью, которая кормит страну и завоевывает международные рынки». Так, отметил он, объем экспорта сельхозпродукции превышает продажи вооружений. В то же время Путин призвал сельхозпроизводителей не забывать, что эмбарго не будет продолжаться вечно. Кроме того, Путин заявил о необходимости дать регионам больше самостоятельности в использовании федеральных субсидий на поддержку АПК, а также уделить особое внимание поддержке сельхозкооперации.