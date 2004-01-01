Ринат Хасанов: «Агробизнес перестает рассчитывать на господдержку»

Опрос представителей агрокомпаний, проведенный компанией Deloitte, показал снижение оптимистичных настроений в отрасли в 2016 году. Один из основных факторов — отсутствие стабильности и структурного подхода в субсидировании АПК, сказал руководитель группы по обслуживанию предприятий сельскохозяйственного сектора Deloitte в СНГ Ринат Хасанов в кулуарах XVI ежегодной конференции «Агрохолдинги России — 2016». В результате бизнес старается фактор господдержки в своих проектах просто не учитывать.