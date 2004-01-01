Владимир Петриченко, «ПроЗерно»: «Сезон стал временем упущенных возможностей для экспорта зерна»

Нынешний сезон стал очень сложным для экспорта зерна: вначале вывоз

тормозила пошлина, потом — ценовые войны, а теперь и торговые, сказал

гендиректор аналитического агентства «ПроЗерно» Владимир Петриченко в кулуарах V отраслевой бизнес-конференции Russian Feed Industry — 2017. В результате экспорт зерна по итогам сельхозгода составит лишь 36−37 млн

т, при том что потенциал был в районе 40−41 млн т. Однако

недоэкспортированный объем перейдет на следующий сезон и,

соответственно, создаст очень хорошие перспективы уже в следующем

сельхозгоду.