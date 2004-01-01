Харон Амерханов, Минсельхоз: «2017 год станет годом стабилизации в молочном скотоводстве»

Господдержка позволила достичь серьезных успехов в птицеводстве, свиноводстве и овцеводстве, этот год должен стать временем стабилизации ситуации и в молочном и мясном скотоводстве. Такую уверенность выразил директор департамента животноводства Минсельхоза Харон Амерханов, принявший участие в V отраслевой бизнес-конференции Russian Feed Industry — 2017. А в 2018—2020 годы стоит ждать заметного прорыва в молочной отрасли как по качественным, как и по количественным показателям, уверен он.

