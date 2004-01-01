 Видео: Альберт Давлеев, Agrifood Strategies: «Заявления о перенасыщении рынка мяса птицы — преувеличение» — Агроинвестор
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Альберт Давлеев, Agrifood Strategies: «Заявления о перенасыщении рынка мяса птицы — преувеличение»
Май 2018
В ближайшие годы потребление мяса птицы в России будет увеличиваться, а птицеводческий сектор — продолжать динамично расти, полагает президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. При этом цены на продукцию будут снижаться, и к рубежу 2020−2025-х годов российские производители будут иметь рентабельность на уровне среднемировой, которая составляет 3−5%, рассказал Давлеев в кулуарах VII отраслевой конференции Russian Feed Industry — 2018.
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