Альберт Давлеев, Agrifood Strategies: «Заявления о перенасыщении рынка мяса птицы — преувеличение»

В ближайшие годы потребление мяса птицы в России будет увеличиваться, а птицеводческий сектор — продолжать динамично расти, полагает президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. При этом цены на продукцию будут снижаться, и к рубежу 2020−2025-х годов российские производители будут иметь рентабельность на уровне среднемировой, которая составляет 3−5%, рассказал Давлеев в кулуарах VII отраслевой конференции Russian Feed Industry — 2018.