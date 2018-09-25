Дмитрий Авельцов, Минсельхоз: «Развитие экспорта до $45 млрд без серьезных усилий маловероятно»

Увеличение объемов агроэкспорта невозможно без значительных усилий со стороны государства и бизнеса, рассказал «Агроинвестору» директор подразделения «Агроэкспорт» аналитического центра Минсельхоза Дмитрий Авельцов в рамках VIII отраслевой бизнес-конференции Russian Crop Production-2018/19. По его словам, самой затратной частью проекта «Экспорт продукции АПК» станет непосредственное увеличение внутреннего производства, в которое бизнесу необходимо будет вложить не менее 2,5 трлн руб.