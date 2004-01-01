Топ-5 новостей недели
«Агроинвестор» выбрал самое интересное на рынке с 3 по 9 декабряЕкатерина Дятловская
Агроинвестор, декабрь 2016
Экспорт зерна на 0,7% превысил прошлогодний уровень
К концу ноября Россией экспортировано 16,81 млн т зерновых культур, в том числе 13,21 млн т пшеницы, 1,83 млн т кукурузы и 1,68 млн т ячменя, сообщил Минсельхоз со ссылкой на оперативные данные ФТС на 30 ноября 2016 года. Таким образом, к началу декабря экспорт зерновых на 0,7% превысил показатель аналогичного периода прошлого сезона, когда было вывезено 16,69 млн т. Еще неделю назад, 23 ноября, экспорт зерновых отставал от прошлогоднего уровня на 0,8%. Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко считает темпы экспорта зерновых недостаточными: по его оценке, по итогам первой половины сельхозгода из России будет вывезено 21−22 млн т зерна, что означает, что во второй половине года должен быть экспортирован примерно такой же объем. Традиционно Россия экспортировала 60−70% потенциала в первой половине сезона.
На крупнейшей птицефабрике Астраханской области введен карантин
На птицефабрике «Харабалинская», крупнейшем поставщике яйца в Астраханской области, введен карантин по птичьему гриппу, сообщила региональная служба ветеринарии. В одном из цехов произошел падеж птицы, в патологическом материале выявлен геном вируса гриппа А, субтитр Н5. Распоряжением губернатора Астраханской области на территории птицефабрики установлен карантин на срок 30 дней, выставлены карантинные посты, введен запрет на ввоз и вывоз продукции и корма для птицы. По словам президента Agrifood Strategies Альберта Давлеева, карантин принесет существенные убытки предприятию, однако на региональный рынок яйца существенного влияния не окажет. На «Харабалинской» введение карантина отрицают.
«Луис Дрейфус» запускает новый зерновой терминал в Азове
В декабре 2016 года планируется запуск седьмого специализированного терминала морского порта Азов для экспортной отгрузки зерна, принадлежащего «Луис Дрейфус Восток». Терминал расположен в районе устья реки Дон и рассчитан на обслуживание судов водоизмещением до 5 тыс. т. Запуск планировался еще в начале текущего года, общая стоимость проекта оценивалась в 2 млрд руб. Введение терминала, включающего 10 силосов общей емкостью 50 тыс. т зерна единовременного хранения, на первоначальном этапе позволить увеличить объемы экспортной перевалки примерно на 0,5 млн т, а в перспективе — до 1 млн т.
Численность КРС мясных пород в стране прибавляет по 10% ежегодно
«Мираторг» (третье место в составленном «Агроинвестором» рейтинге крупнейших российских производителей мяса) увеличит поголовье КРС на фермах в Калининградской области на 20% — до 55 тыс. голов в 2017 году. В настоящее время совокупное поголовье КРС породы абердин-ангус «Мираторга» составляет более 460 тыс. голов. По данным маркетингового исследования Global Reach Consulting (GRC), с 2010 года поголовье КРС мясных пород в России увеличивалось в среднем на 10% ежегодно, в том числе в 2012 году прирост составил 14,6%, 2013-м — 18,6%, 2015-м — 1,4%. Тем не менее доля мясного животноводства в общем объеме производства говядины остается небольшой — по подсчету GRC, около 95% говядины в стране приходится на «шлейф» молочного скотоводства.
Электронную молочную ветсертификацию предложено перенести на 2019 год
Россельхознадзор предложил перенести срок введения обязательной электронной ветеринарной сертификации для некоторых видов продукции на 1 января 2019 года. Полный переход к электронным сертификатам произойдет в 2018 году, однако для тех, кто не успеет подготовиться к этому времени, будет предусмотрен переходный период «без больших штрафов». «Кроме того, мы предложили в результате контактов с бизнес-сообществом перенести срок введения электронной ветсертификации продукции на 1 января 2019 года», — сказал амруководителя Россельхознадзора Николай Власов. Председатель правления «Союзмолоко» Андрей Даниленко считает перенос сроков компромиссным решением. В мясной же отрасли внедрение электронной сертификации с нетерпением ждут.
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