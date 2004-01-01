Экспорт зерна на 0,7% превысил прошлогодний уровень

К концу ноября Россией экспортировано 16,81 млн т зерновых культур, в том числе 13,21 млн т пшеницы, 1,83 млн т кукурузы и 1,68 млн т ячменя, сообщил Минсельхоз со ссылкой на оперативные данные ФТС на 30 ноября 2016 года. Таким образом, к началу декабря экспорт зерновых на 0,7% превысил показатель аналогичного периода прошлого сезона, когда было вывезено 16,69 млн т. Еще неделю назад, 23 ноября, экспорт зерновых отставал от прошлогоднего уровня на 0,8%. Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко считает темпы экспорта зерновых недостаточными: по его оценке, по итогам первой половины сельхозгода из России будет вывезено 21−22 млн т зерна, что означает, что во второй половине года должен быть экспортирован примерно такой же объем. Традиционно Россия экспортировала 60−70% потенциала в первой половине сезона.

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На крупнейшей птицефабрике Астраханской области введен карантин

На птицефабрике «Харабалинская», крупнейшем поставщике яйца в Астраханской области, введен карантин по птичьему гриппу, сообщила региональная служба ветеринарии. В одном из цехов произошел падеж птицы, в патологическом материале выявлен геном вируса гриппа А, субтитр Н5. Распоряжением губернатора Астраханской области на территории птицефабрики установлен карантин на срок 30 дней, выставлены карантинные посты, введен запрет на ввоз и вывоз продукции и корма для птицы. По словам президента Agrifood Strategies Альберта Давлеева, карантин принесет существенные убытки предприятию, однако на региональный рынок яйца существенного влияния не окажет. На «Харабалинской» введение карантина отрицают.

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В декабре 2016 года планируется запуск седьмого специализированного терминала морского порта Азов для экспортной отгрузки зерна, принадлежащего «Луис Дрейфус Восток». Терминал расположен в районе устья реки Дон и рассчитан на обслуживание судов водоизмещением до 5 тыс. т. Запуск планировался еще в начале текущего года, общая стоимость проекта оценивалась в 2 млрд руб. Введение терминала, включающего 10 силосов общей емкостью 50 тыс. т зерна единовременного хранения, на первоначальном этапе позволить увеличить объемы экспортной перевалки примерно на 0,5 млн т, а в перспективе — до 1 млн т.

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Численность КРС мясных пород в стране прибавляет по 10% ежегодно

«Мираторг» (третье место в составленном «Агроинвестором» рейтинге крупнейших российских производителей мяса) увеличит поголовье КРС на фермах в Калининградской области на 20% — до 55 тыс. голов в 2017 году. В настоящее время совокупное поголовье КРС породы абердин-ангус «Мираторга» составляет более 460 тыс. голов. По данным маркетингового исследования Global Reach Consulting (GRC), с 2010 года поголовье КРС мясных пород в России увеличивалось в среднем на 10% ежегодно, в том числе в 2012 году прирост составил 14,6%, 2013-м — 18,6%, 2015-м — 1,4%. Тем не менее доля мясного животноводства в общем объеме производства говядины остается небольшой — по подсчету GRC, около 95% говядины в стране приходится на «шлейф» молочного скотоводства.

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Электронную молочную ветсертификацию предложено перенести на 2019 год

Россельхознадзор предложил перенести срок введения обязательной электронной ветеринарной сертификации для некоторых видов продукции на 1 января 2019 года. Полный переход к электронным сертификатам произойдет в 2018 году, однако для тех, кто не успеет подготовиться к этому времени, будет предусмотрен переходный период «без больших штрафов». «Кроме того, мы предложили в результате контактов с бизнес-сообществом перенести срок введения электронной ветсертификации продукции на 1 января 2019 года», — сказал амруководителя Россельхознадзора Николай Власов. Председатель правления «Союзмолоко» Андрей Даниленко считает перенос сроков компромиссным решением. В мясной же отрасли внедрение электронной сертификации с нетерпением ждут.

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