К середине декабря озимые находятся в неплохом состоянии

Ситуация с озимыми агрокультурами в первой декаде декабря в целом была благоприятной во всех регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Об этом говорят данные космического мониторинга, проводимого Национальным союзом агростраховщиков (НСА). Неблагоприятных погодных условий, которые могут привести к гибели посевов, не отмечалось, хотя некоторые регионы находятся в зоне потенциального риска из-за недостаточного снежного покрова. Кроме того, в некоторых регионах Приволжья на состоянии озимых могли сказаться морозы. Всего под урожай-2017 озимые в России посеяны почти на 17,4 млн га против 16,3 млн га годом ранее.

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В ходе интервенций закуплено 954 тыс. тонн зерна

Минсельхоз России объявил о завершении государственных закупочных интервенций на рынке зерна в 2016 году. Закупка урожая этого года проводилась с 19 августа, последние торги состоялись 14 декабря. Всего в рамках интервенций производителями было продано 954 тыс. т зерна на общую сумму более 9,1 млрд руб. В том числе в госфонд было приобретено 603 тыс. т пшеницы 4-го класса, 155 тыс. тонн пшеницы 5-го класса, 143 тыс. т пшеницы 3-го класса, 53 тыс. т ячменя. Зерновые интервенции проводились в 23 российских регионах и своей цели достигли, отмечают аналитики рынка. При этом на возобновление интервенций в 2017 году они не рассчитывают.

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Поголовье КРС в России упало ниже 19 млн голов

На конец ноября 2016 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей России составляло 18,9 млн голов, говорится в сообщении Росстата. Это более чем на 300 тыс. голов, или 1,7%, меньше по сравнению с соответствующей̆ датой предыдущего года. За месяц поголовье КРС сократилось на 1,8%: к концу октября Росстат сообщал о 19,3 млн голов КРС, к концу сентября — 19,5 млн голов, к концу августа — 19,7 млн голов. Молочное стадо к 1 декабря насчитывало 8,2 млн голов, что на 1,8% меньше конца ноября 2015-го. В то же время поголовье свиней за год возросло на 2,9%, до 22,5 млн голов, овец и коз снизилось на 0,7%, до 25 млн голов.

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Бангладеш вошел в топ-3 покупателей российского зерна

Бангладеш занял третье место по закупкам российского зерна в сезоне-2016/17. По данным «Русагротранса», в июле-ноябре 2016 года страна закупила 1,42 млн т, что более чем в два раза больше, чем в прошлом сельхозгоду, когда объемы импорта не превысили 680 тыс. т. Традиционные лидеры ввоза, Египет и Турция, напротив, немного уменьшили объемы закупок зерна из России (примерно на 20%). Первый за пять месяцев текущего сезона импортировал 2,4 млн т (3,1 млн т в 2015/16), вторая — 1,8 млн т (2,2 млн т). Сократили импорт также Саудовская Аравия (-47%) и Иран (-31%). Снижение отгрузок в эти страны эксперты объясняют в том числе падением качества зерна, собранного в 2016 году.

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«Лето» инвестирует 11 млн евро в переработку яиц

ГК «Лето» планирует построить фабрику по переработке яиц в Тульской области. Проект разбит на несколько этапов, сейчас идет проектирование предприятия. Первая очередь мощностью 300 млн яиц в год потребует около 11 млн евро инвестиций, рассказал «Агроинвестору» директор по развитию группы Сергей Коряжкин. Компания «Лето» объединяет три птицефабрики в Белгородской и Тульской областях с общим объемом производства 750 млн яиц в год. До 2019 года показатель планируется увеличить до 1 млрд. Возведение предприятия начнется в мае следующего года, запуск намечен на 2019 год.

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