Объявлены предварительные итоги уборочной кампании

Полученный в 2016 году рекордный валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 119,1 млн т зерна в весе после доработки, сообщил Минсельхоз со ссылкой на предварительные данные Росстата. Таким образом, урожай зерна на 13,7% превысил показатель 2015 года. Впервые в истории собрано 73,3 млн т пшеницы в чистом весе, 13,8 млн т кукурузы на зерно. Рекордными также оказались валовые сборы гречихи (1,2 млн т), сои (3,1 млн тонн), подсолнечника (10,7 млн т), сахарной свеклы (48,3 млн т).

Подробнее

«БЭЗРК-Белгранкорм» отказался от утиных ферм

Агропромышленный холдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» закрыл проект по выращиванию утки. Как сообщил «Агроинвестору» представитель холдинга Владимир Саенко, утиные фермы и бойня в Белгородской области будут перепрофилированы на производство бройлера крупных пород. Как ожидается, заселение произойдет в начале следующего года. По словам Саенко, закрыть «утиный проект» в холдинге решили из-за низкого спроса на утиное мясо — к началу декабря на складах скопился примерно полугодовой запас продукции. Еще одной причиной стало решение холдинга сосредоточиться на профильных направлениях деятельности — производстве бройлера и свинины.

Подробнее

Экспорт подсолнечника бьет все новые рекорды

Экспорт семян подсолнечника в сезоне-2016/17 может достичь 150 тыс. т, прогнозируют в ИКАР. По итогам первых трех месяцев сельхозгода вывоз составил 67 тыс. т, превзойдя совокупный результат сезона-2015/16. Эксперты связывают взрывной рост внешних продаж с заключительным этапом понижения экспортных пошлин на подсолнечник с 1 сентября 2016 года до 6,5% от таможенной стоимости товара. Чрезвычайно высокие темпы экспорта демонстрирует и подсолнечное масло, которого с сентября по первые две декады декабря было вывезено около 510 тыс. т без учета стран ЕАЭС — на 70% больше аналогичного периода прошлого сезона.

Подробнее

На Ставрополье построят соевый завод за 30 млрд рублей

Подмосковная компания «Соевые протеиновые продукты» (СПП) планирует построить завод по глубокой переработке сои в Ставропольском крае. Как говорится в сообщении Минсельхоза региона, предполагаемый объем инвестиций — 30 млрд рублей, проектная мощность предприятия — 170 тыс. т продукции в год. Как сообщил «Агроинвестору» гендиректор СПП Валерий Новиков, сейчас идут предварительные переговоры по выделению земельного участка в 80 га в Александровском районе Ставрополья, газо- и энергоснабжению. В планах весной 2017-го начать строительство завода, оно займет около 24−30 месяцев. Ранее СПП намеревались построить завод по глубокой переработке сои в Краснодарском крае, однако из-за проблем с выделением земли проект так и не был реализован.

Подробнее

Мясная отрасль ждет в 2017 году роста выручки и конкуренции

Более 50% представителей мясной отрасли прогнозируют роста выручки в 2017 году, еще 33% — сохранение ее уровня, показало исследование, проведенное ВНИИ мясной промышленности имени В. М. Горбатова в декабре 2016 года. С оптимизмом производители смотрят и на рентабельность: 46% компаний высказались о планируемом повышении рентабельности в следующем году, 39% ожидают ее сохранения на уровне 2016 года. Подавляющее большинство респондентов — 90% — назвали высоким уровень конкуренции на рынке мясопереработки, при этом представители средних компаний прогнозируют значительное усиление конкуренции в дальнейшем. Основным фактором усиления конкуренции на ближайшую перспективу 85% опрошенных назвали снижение потребительской активности. Также, по мнению респондентов, конкуренцию усиливает снижение лояльности потребителя к брендам.

Подробнее