Стоимость свиноводческого кластера « Мираторга

Инвестиции в проект «Мираторга» по созданию в Курской области крупного сельскохозяйственного комплекса по выращиванию, убою и переработке свиней составит 160 млрд руб., следует из сообщения комитета информации и печати Курской области. В феврале 2016 года власти региона оценивали инвестиции в проект в размере 120 млрд руб., в августе — в 132 млрд руб. Инвестиционный проект был презентован в 2016 году, на 97,2 тыс. га сельхозземель «Мираторгом» уже оформлены права, в течение 2017 года площадь под растениеводство и кормозаготовку планируется увеличить до 160 тыс. га. К реализации первого этапа компания планирует приступить весной, а весь проект мощностью 4,5 млн свиней в год планируется реализовать к 2020 году. К этом времени, по подсчету Национального союза свиноводов, производство свинины в стране практически полностью покроет потребление.



Подробнее



АФК «Система» может провести IPO своего агрохолдинга «Степь» в конце 2017 — начале 2018 года, рассказал основной владелец корпорации Владимир Евтушенков в интервью телеканалу «Россия 24». «Считаем, что он [агрохолдинг] развивается быстро. Только по двум компаниям в этом году мы приняли решение об удвоении всех показателей — это «Степь» и фармацевтическая компания. Если мы сумеем достичь того, что мы сами себе пообещали, мы точно пойдем с агрохолдингом на IPO», — сказал он. Между тем, партнер консалтинговой компании «А8 Практика» Андрей Тихомиров считает IPO «Степи» преждевременным и в нынешней ситуации нецелесообразным. По мнению финансового аналитика группы «Финам» Тимура Нигматуллина, актив будет готов к размещению на бирже не ранее «окна возможностей» весной 2018 года. Оценить возможную рыночную стоимость на момент размещения не представляется возможным, сейчас активы «Степи» стоят около 8−14 млрд руб.



Подробнее



Система льготного кредитования аграриев пока не работает

Минсельхоз опубликовал проект приказа об утверждении перечня направлений использования льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов, обсуждение проекта продлится до 22 января. Распоряжение правительства, утверждающее правила предоставления кредитов по льготной ставке не более 5%, было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым еще 29 декабря 2016 года, и судсии планировалось предоставлять уже с 1 января 2017 года. Но, судя по тому, что только сейчас разработаны проекты приказов, необходимых для работы новой схемы, получить льготные кредиты аграрии пока не могут. По словам опрошенных «Агроинвестором» участников рынка, в Россельхозбанке и Сбербанке на заявки компаний пока не отвечают, а в частных беседах сотрудники банков говорят, что ориентируются на выдачу льготных кредитов не раньше марта.



Подробнее



Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт назвал преувеличенными данные официального представителя ведомства о том, что в России подделывается до четверти продовольствия. «Мой помощник погорячился, как любой человек, который хочет показать значимость своей организации», — сказал Данкверт. О том, что в стране 25% продовольственных товаров являются сфальсифицированными, заявлял представитель Россельхознадзора Алексей Алексеенко 13 января на Гайдаровском форуме. Некоторое время спустя это опроверг Роспотребнадзор, эксперты же отмечают, что Россельхознадзор вообще не занимается качеством продукции.



Подробнее



Экспорт зерна подтянулся к прошлогодним темпам

По оперативным данным ФТС России, к 11 января 2017 года в текущем 2016/2017 сельхозгоду экспортировано зерновых культур 20,76 млн т зерновых культур, что лишь на 0,1% ниже, чем за аналогичный период прошлого сезона. Нарастить экспорт помогли пшеница и кукуруза: объем экспорта пшеницы за сезон составил 16,29 млн т (+4,9% к аналогичному периоду сезона 2015/16), кукурузы — 2,46 млн (+6,2%), в то время как ячменя по сравнению с прошлым годом вывезено на 42,6% меньше — 1,87 млн т. Зерно и продукты его переработки экспортировалась в 117 стран, лидерами по закупкам российского зерна остается Турция, Египет и Бангладеш.



Подробнее

