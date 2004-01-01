Рост АПК превысил прогнозы

По итогам 2016 года производство продукции сельского хозяйства выросло на 4,8%, превысив 5,6 трлн руб., следует из данных Росстата. Основным драйвером отрасли стало растениеводство благодаря рекордным урожаям многих агрокультур. Так, сбор зерна составил 119,1 млн т в весе после доработки, что на 13,7% больше уровня предыдущего года, также поставлены рекорды по сбору сои, подсолнечника, сахарной свеклы, овощей, плодов и ягод. Ранее Минэкономразвития и Минсельхоз прогнозировали рост отрасли на 3−3,2% по итогам 2016-го, затем агроведомство повышало оценку. Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев в ноябре сомневался, что сельское хозяйство вырастет больше, чем на 3%, Центр экономического прогнозирования Газпромбанка в декабре прогнозировал рост в 4,4%. Однако маловероятно, что в 2017 году сохранится позитивная динамика роста отрасли — негативно скажется эффект высокой базы.



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Минсельхоз предсказал ежегодный рост урожая зерна до 2,8%

Глава Минсельхоза Александр Ткачев утвердил прогноз научно-технологического развития АПК на период до 2030 года. В соответствии с ним среднегодовой прирост производства зерна в России в 2017—2020 годах составит 0,5−2,8%, подсолнечника — 2−3%, сои — 9,5−9,8%, сахарной свеклы — 1,4−2%. В результате доля России в мировом производстве сельхозпродукции к 2030 году должна увеличиться с нынешних 1,3% до 1,5%, а в случае дополнительного финансирования научной деятельности и поддержки экспорта — до 3,5%, или $325 млрд. Согласно прогнозу Минсельхоза, в ближайшие годы будет наблюдаться устойчивая положительная динамика производства большинства агрокультур, при этом зерновые останутся ключевым сегментом АПК. Наращивание производства зерна в среднем на 2,8% в год в период до 2020 года эксперты называют вполне достижимым, однако, отмечают они, вместе с ростом производства нужна поддержка экспорта и увеличения внутреннего потребления.



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Цитата недели







Министр сельского хозяйства Александр Ткачев доложил главе государства о запуске новой системы льготного кредитования, рассказал о приоритетах господдержки и системе отбора проектов. По данным агроведомства на 25 января, соглашения с ним уже заключили Россельхозбанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, ВТБ, Сбербанк и Газпромбанк. Ожидалось подписание соглашений с ЮниКредит Банком, Финансовой Корпорацией «Открытие», Росбанком и Райффайзенбанком.



Садоводство все больше привлекает непрофильных инвесторов

«Промсвязькапитал» заложит плодовый сад на 100 га в Белгородской области, после выхода на планируемую мощность в 2019 году здесь будут получать 3,2 тыс. т плодов. Как рассказал «Агроинвестору» советник президента компании Дмитрий Авельцов, в планах компании — развитие до 2 тыс. га в течение ближайших пяти лет, выращиваться будут преимущественно яблоки. Садоводческие проекты также реализуют «Агро-Белогорье» и «АФГ Националь». Решение начать инвестировать в промышленное садоводство в компаниях объясняют хорошей конъюнктурой рынка. По подсчетам аналитиков, исходя из урожайности и оптовых цен, в России садоводство более чем в два раза рентабельнее выращивания зерновых агрокультур. Кроме того, на развитие сектора повлияло введение продовольственного эмбарго, а также господдержка.



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Вступили в силу новые правила «молочных» субсидий

Правительство России утвердило правила предоставления регионам субсидий на 1 кг молока, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве. Одно из условий предоставления господдержки производителям — увеличение молочной продуктивности коров, говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров. Для регионов, где средняя молочная продуктивность коров по сельхозпредприятиям составляет 5 тыс. кг в год и выше, ежегодно дополнительно устанавливается повышающий коэффициент, утверждаемый Минсельхозом. Повышающий коэффициент 1,2 также будет действовать для Крыма, Дальнего Востока и регионов Нечерноземья (кроме Москвы и Санкт-Петербурга). «Союзмолоко» и опрошенные «Агроинвестором» производители дифференцированную госпомощь хозяйствам в зависимости от их продуктивности поддержали.



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Треть продуктов питания попадает на свалку

В России при участии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) презентована инициатива Save Food по сохранению потерь продовольствия и пищевых отходов. Как сообщил директор департамента упаковочных выставок Messe Dusseldorf Бернд Яблоновски, ежегодно в мире теряется около трети продовольствия — 1,3 млрд т, которые выбрасываются либо портятся по пути от сельхозпроизводителя к потребителю. В развивающихся странах портится 40% сельхозпродукции из-за недостатков в сфере производства, перевозки и упаковки. В развитых странах расточительство приводит к потере 30% продуктов.



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