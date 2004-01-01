Иностранные инвестиции в АПК сократились

По прогнозу консалтинговой группы «Агроинвестсервис», общий объем иностранных инвестиций в российский АПК по итогам 2016 года снизится, а отток увеличится. Сальдо зарубежных вложений в сельское хозяйство будет тревожно мало, считает управляющий партнер компании Дмитрий Потапенко. За первые полгода приток инвестиций из-за рубежа уже сократился, по сравнению с объемами 2015 года. Так, по данным Центробанка, по итогам первого квартала этот показатель составил $101,5 млн против $144 млн годом ранее, по итогам второго — $153 млн против $244 млн. Интерес иностранных инвесторов традиционно вызывают такие сектора, как первичное земледелие, производство молока, логистическая инфраструктура, а также производство овощей закрытого грунта, хотя уже в существенно меньшей мере, чем ранее. При этом если до кризиса многие вложения были обусловлены интересом к внутреннему рынку сельхозпродукции, то сейчас фокус многих инвестиций — экспорт произведенных товаров на глобальные рынки.



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Цитата недели









Чтобы рекордные урожаи России в 2016 году не казались слишком большими, чиновник сравнил показатели производства зерна в стране с другими государствами. Например, в США с примерно 58 млн га собирают свыше 440 млн т зерна, в Китае на 94 млн га производят 550 млн т.



Минсельхоз просит еще 14 млрд рублей на льготные кредиты

Минсельхоз направил обращение премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой дополнительно выделить 14 млрд руб. на субсидирование льготных кредитов в 2017 году. Об этом рассказала директор департамента экономики и государственной поддержки АПК агроведомства Наталия Чернецова в ходе Всероссийского агрономического совещания, где присутствовал корреспондент «Агроинвестора». Сейчас в бюджете на эти цели предусмотрено около 21 млрд руб. «Мы ожидаем, что получим поддержку, тем более что председатель правительства понимает, как важно вовремя провести посевную кампанию», — отметила Чернецова. Информация об объемах субсидий регионам на льготное кредитование будет размещена после выхода необходимых приказов Минсельхоза. По словам Чернецовой, это должно произойти в самое ближайшее время.



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Цифра недели

Птицеводство близко к стагнации

В 2016 году производство птицы на убой в живом весе во всех хозяйствах составило 6,16 млн т, что на 2,1% больше уровня 2015 года, отчитался на этой неделе Минсельхоз. Однако ключевую роль в положительных годовых показателях сыграло начало 2016 года. Так, если в январе-сентябре 2016 года рост производства мяса птицы составил 3,7% к январю-сентябрю 2015-го, то в октябре уже было снижение на 0,9%, в ноябре — увеличение на 0,6%, в декабре — вновь сокращение на 1,6% к аналогичному периоду прошлого года. В ряде ключевых регионов наблюдалось снижение производства, а в некоторых промышленное птицеводство фактически исчезло, констатирует ИКАР. По прогнозам экспертов, балансирование на прошлогоднем уровне будет наблюдаться и в первые месяцы 2017 года и в ближайшее время роста производства в птицеводстве за пределами статистической погрешности ждать не стоит.



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Россия стала седьмой на мировом рынке комбикормов

В 2016 году мировое производство кормов впервые превысило 1 млрд т, что на 3,7% больше показателя 2015-го и на 19% превышает результат 2012 года, говорится в международном исследовании Alltech. По словам вице-президента и генерального менеджера по инновациям Alltech Эйдана Конноли (Aidan Connoly), это свидетельствует об увеличении эффективности предприятий и уменьшении вреда окружающей среде. В денежном выражении мировой объем рынка кормов компания оценивает в $460 млрд. Лидерами мировой комбикормовой индустрии являются Китай, США, Бразилия, Мексика, Испания и Индия. Россия в рейтинге Alltech занимает седьмое место с объемом производства 29 млн т комбикормов. Правда, по данным Росстата, в 2016 году в стране было выпущено 25,8 млн т комбикормов, а также 1,3 млн т растительных кормов.



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Экспорт зерна превысил отставание от прошлого года, но ненадолго

К 25 января 2017 года экспорт российского зерна на 0,7% превысил показатель на аналогичную дату прошлого года. Как сообщает Минсельхоз со ссылкой на оперативные данные ФТС, с начала текущего сельхозгода вывезено 22,09 млн т зерновых агрокультур против 21,94 млн т к 25 января 2016 года. Превышение экспорта над прошлым годом уже фиксировалось в конце ноября — тогда оно также составляло 0,7%, однако уже неделю спустя вновь было зафиксировано отставание. По итогам января, прогнозирует замдиректора департамента стратегического маркетинга «Русагротранса» Игорь Павенский, экспорт также останется ниже уровня прошлого года. Не уйдут в отрыв темпы экспорта и в феврале, предполагает аналитический центр «СовЭкон».



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