Даны первые оценки по урожаю зерна в 2017 году

По оценке Минсельхоза, валовой сбор зерна в 2017 году должен превысить 100 млн т. Об этом сообщил директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Владимир Волик. Прогнозы экспертов зернового рынка существенно выше. Так, по словам гендиректора ИКАР Дмитрия Рылько, урожай зерна может составить 113 млн т, в том числе 67,5 млн т пшеницы. В любом случае, отмечает он, урожай зерновых будет значительным в силу «рекордно хорошего» состояния озимых. Ориентируется на грядущий хороший урожай и президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский — ранее он прогнозировал, что в нынешнем году может быть собрано 110 млн т. Гендиректор центра «ПроЗерно» Владимир Петриченко оценок пока не озвучивает. В то же время, предостерегают эксперты, повторение высокого урожая может привести к обвалу цен на зерновые агрокультуры.



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Цитата недели

Россельхознадзор запретил поставки говядины из Минской области, не исключив полную остановку ее ввоза из Беларуси. Глава союзного государства уверен, что сначала нужно разобраться, а потом запрещать. Ранее Лукашенко заявил, что поручил МВД республики возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за «нанесение ущерба государству».



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«Агроинвестор» составил рэнкинг регионов-лидеров по производству мяса

На основе данных Росстата «Агроинвестор» составил рэнкинг топ-10 регионов по объемам производства скота и птицы на убой. В совокупности они произвели более 5,6 млн т мяса в живом весе на убой или свыше 40% всего объема страны. Первое место традиционно и безоговорочно занимает Белгородская область с 1,6 млн т. Несмотря на высокую базу, производство здесь продолжает расти, в прошлом году оно увеличилось на 0,9%. На втором месте — Челябинская область, где произведено 540,2 тыс. т скота и птицы на убой, что на 5,9% больше, чем в 2015-м. На третьей позиции — Курская область с 469,5 тыс. т скота и птицы (рост на 7,4%). В пятерку лидеров также вошли Краснодарский край и Татарстан. В целом по России производство скота и птицы в 2016 году увеличилось на 3,4%, до 13,9 млн т. В структуре производства более 44% пришлось на долю птицы, около 31% — на свиней, 20,4% — на КРС.



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Господдержку АПК увеличат не раньше второй половины года

Господдержка сельского хозяйства может быть увеличена, но вряд ли раньше второй половины года, сказал вице-премьер России Аркадий Дворкович, выступая на VIII съезде Национального союза производителей молока. «Мы с Минсельхозом будем добиваться того, чтобы уровень господдержки был повышен, но гарантий нет», — признал Дворкович. По его словам, в случае появления в бюджете дополнительных денег на АПК они пойдут на молочный сектор, овощеводство, логистические проекты и льготные кредиты. Ранее Минсельхоз сообщил, что обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой выделить дополнительно 14 млрд руб. на субсидирование льготных кредитов. Сейчас на эти цели предусмотрено 21,3 млрд руб., при этом, по словам главы Минсельхоза Александра Ткачева, только по коротким кредитам для полного удовлетворения потребностей аграриев необходимо 40 млрд руб.



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Экспорт кукурузы идет на рекорд

Экспорт кукурузы в текущем сельхозгоду к 1 февраля составил 2,88 млн т, что почти на 39% выше аналогичного периода прошлого сезона. За январь, по предварительным данным Федерального центра оценки качества зерна, было вывезено 554 тыс. т кукурузы, что на 68% больше января 2016 года. Согласно предварительным данным Росстата, в 2016 году в стране было намолочено кукурузы на зерно на 5% больше предыдущего года — 13,8 млн т. По итогам сезона, прогнозируют аналитики рынка, экспорт составит 5,4 млн т, что станет рекордным показателем за всю историю. В то же время, предостерегают они, при сохранении высоких темпов вывоза не исключено повторение сценария прошлого года, когда экспортеры заключили слишком много контрактов на продажу необеспеченной кукурузы.



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CP Foods может купить Останкинский мясокомбинат

Тайская Charoen Pokphand Foods начала переговоры о покупке «Останкинского мясокомбината», сообщил «Коммерсанту» источник, знакомый с ходом переговоров. Представитель CP Foods отказался прокомментировать «Агроинвестору» информацию о переговорах, но отметил, что компания стремится в выстраивании вертикально интегрированного производства полного цикла. Один из участников рынка «Агроинвестору» рассказал, что в прошлом году представители CP Group общались и с другими крупными производителями мяса в России. По оценке финансовых аналитиков, в случае завершения сделки тайский холдинг получит 5% рынка мясопереработки. Рыночная стоимость актива составляет не менее 10−12 млрд руб.



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