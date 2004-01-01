Минсельхоз отобрал региональные банки для льготного кредитования

Комиссия Минсельхоза утвердила 15 региональных банков для участия в системе льготного кредитования. В число отобранных Минсельхозом кредитных организаций, в частности, вошли банк «Зенит», «Возрождение», Московский Индустриальный банк, «Связь банк», «Российский капитал» и др. Ранее были заключены соглашения с десятью системообразующими банками, двенадцати банкам было отказано в отборе. Кроме того, Минсельхоз подготовил и подписал приказ, в соответствии с которым все регионы будут обязаны направить 20% общих лимитов по льготному кредитованию на финансирование малых форм хозяйствования, не менее 30% — на субсидирование краткосрочных кредитов.



Подробнее



Цитата недели

Темпы экспорта зерна отстают от уровня прошлого года из-за укрепления рубля и погодных условий в портах, что приводит к формированию излишков. Если перед началом посевной кампании аграрии начнут массово их продавать, то это может привести к обвалу цен на внутреннем рынке, предупреждает Злочевский. В случае дальнейшего укрепления рубля объем экспорта может составить лишь 36 млн т при плане в 40−41 млн т.

Подробнее



«Агросила» покупает холдинг «Юрма»

Холдинг «Агросила», основные активы которого находятся в Татарстане, станет владельцем двух сельхозпредприятий в соседней Чувашии. Как сообщает портал региональных органов власти, группа приобретет многопрофильный агрохолдинг «Юрма», в который входит птицефабрики «Чебоксарская» и «Лапсарская» совокупной мощностью 60 тыс. т в живом весе в год, растениеводческая компания «Ульяновск-Агро» с земельным банком в 20 тыс. га, свинокомплекс и комбикормовый завод. По оценке аналитиков, сумма сделки оценивается в 8 млрд руб. Кроме того, «Агросила» приобретает птицефабрику «Чувашский бройлер», в январе вступившую в процедуру банкротства. Приобретения позволят татарстанскому холдингу существенно нарастить долю на рынке мяса птицы.



Подробнее



Планы недели

«Русагро» хочет построить маслоперерабатывающий завод в Иране, об этом сказал основной акционер компании Вадим Мошкович в ходе встречи с руководством Самарской области, где группа расширяет свой МЭЗ. «Мы — первая компания, которая экспортировала подсолнечное масло в Иран через Каспийское море. В Иране прямо в порту мы планируем построить завод по переработке масла. Также туда можно экспортировать зерновые и мясо. Они нам в ответ могут импортировать орехи, сладости и пряности», — цитирует Мошковича пресс-служба регионального правительства. Сам холдинг пока не комментирует эти планы.



Цифра недели

«Агроинвестор» составил рэнкинг регионов по динамике роста сельского хозяйства

В прошлом году производство сельхозпродукции в целом по России увеличилось на 4,8% в сопоставимых ценах. Основной вклад — 7,8% — внесло растениеводство, 1,5% прибавило животноводство. При этом 27 регионов продемонстрировали более высокий темп роста отрасли, чем в среднем по стране, в том числе в двенадцати из них увеличение было двузначным. Первое место разделили Псковская и Саратовская области, в прошлом году увеличившие объемы производства сельхозпродукции на 19,3%. На втором месте Ульяновская область, прибавившая 16%. Третью строку заняла Ростовская область, нарастившая сельхозпроизводство на 15,1%.



Подробнее



Российские сыроделы продолжают замещать импорт

В январе российские предприятия произвели 32,6 тыс. т сыров — на 3,9% больше, чем годом ранее, однако это на 8,4% меньше, чем в декабре 2016-го, следует из данных Росстата. Всего за прошлый год в стране выпустили около 600 тыс. т сыров и сырных продуктов — на 2,5% выше показателя 2015-го. Производство сыров пока еще увеличивается на фоне политики импортозамещения: до введения продовольственного эмбарго их рынок в России почти на половину был представлен импортной продукцией. Затем началось активное замещение освободившейся ниши, в 2015 году сектор прибавил 18%. «Сейчас рост еще сохраняется, но динамика существенно замедлилась», — комментирует динамику исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов. В то же время, если в 2017 году не начнет повышаться платежеспособный спрос населения, то прирост остановится на 1−2%.



Подробнее



Экспорт зерна резко снизился в феврале

В первой половине февраля экспорт зерна из России значительно сократился по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года. С 1 февраля по 15 февраля экспортировано лишь 700 тыс. т, что более чем в два раза ниже первой половины февраля 2016 года, экспорт пшеницы упал в 1,9 раза, кукурузы — в 2,1 раза, ячменя — в 7,2 раза. Вывоз замедлила штормовая погода и холода в глубоких портах, особенно в Новороссийске, в результате, по прогнозам «Русагротранса», по итогам месяца экспорт составит 1,8−2 млн т против 2,75 млн т в феврале 2016-го. Кроме того, по-прежнему играет роль ценовой фактор: из-за укрепления рубля, а также рекордного урожая цены на пшеницу в первой половине февраля упали до трехмесячного минимума. И, по оценке экспертов, ни о какой положительной динамике сейчас речи не идет.



Подробнее

