Cубсидии на льготные кредиты заканчиваются

Восемь регионов страны уже полностью исчерпали лимиты субсидий на краткосрочные льготные кредиты по всем направлениям кроме кредитования малых форм хозяйствования, следует из данных Минсельхоза. В число этих регионов вошли Курская, Липецкая, Рязанская, Тамбовская, Калининградская, Саратовская области, а также Краснодарский край и Удмуртия. Еще в 14 субъектах, в том числе в Волгоградской области и Крыму, кроме кредитов малым хозяйствам остались средства только по одному направлению. По данным агроведомства на 27 февраля, в целом остаток субсидий по краткосрочным кредитам составлял около 6,3 млрд руб., то есть примерно 41% от выделенных средств.



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Цифра недели

Виктор Вексельберг построит теплицы за 25 млрд рублей

«Ренова» построит тепличные комплексы в четырех ключевых регионах своего присутствия — Свердловской области, Коми, Пермском крае и Чувашии. Как рассказал «Агроинвестору» представитель «Реновы», планируемая общая площадь теплиц — порядка 100 га, решение о размере комплексов в каждом из четырех регионов будет приниматься в зависимости от потребностей местного рынка. Примерный объем инвестиций составит 25 млрд руб., компания намерена сделать «прорыв в сфере импортозамещении» и «способствовать укреплению продовольственной безопасности» регионов.



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Опасения недели

Если реализуется пессимистичный сценарий, и России в этом сельхозгоду экспортирует только 37 млн т зерна при потенциале вывоза в 41 млн т, то переходящие запасы к началу сезона-2017/18 достигнут 18−19 млн т, оценивает аналитический центр «ПроЗерно», что, по словам его гендиректора Владимира Петриченко, «очень много» и создает негатив для цен.



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«Русагро» вложит $1 млрд в молочный бизнес

Группа «Русагро» готова вложить $1 млрд в новый проект по переработке молока на Дальнем Востоке. «Мы готовы проинвестировать минимум $1 млрд в молокопереработку, это новый проект», — сказал основной владелец холдинга Вадим Мошкович, выступая на инвестиционном форуме в Сочи. По словам Мошковича, потенциал Приморья «с точки зрения молочного производства бесконечный». Как отмечают эксперты, в настоящее время Приморский край действительно является дефицитным по сырому молоку, также регион граничит с Китаем, дефицит в котором сегодня оценивается в 20 млн т. Однако говорить о ближайших перспективах экспорта молочной продукции в Китай еще рано.



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Цитата недели

Россия должна приготовиться жить в условиях санкций неопределенно долго, считает глава правительства, поскольку Запад их «увековечивает» и принимает все решения для того, чтобы они носили постоянно действующий характер. По мнению Медведева, это создает очень неплохие условия для развития сельского хозяйства.



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40% муки и хлеба в России выпускается нелегально

Результатом снижения реальных доходов населения стало расширение теневого рынка муки и хлебобулочных изделий в России. По оценке отраслевых союзов, около 40% всего объема производится контрафактно и не учитывается официальной статистикой. Такая продукция, как правило, является низкокачественной и небезопасной, вырабатывается кустарными мукомольными предприятиями и реализуется по демпинговым ценам, отмечает Российский союз мукомольных и крупяных предприятий. В результате ущерб наносится как потребителям, так и легальным производителям: в борьбе с теневым сектором они вынуждены снижать цены, лишаясь части прибыли. Одновременно представители хлебопекарной отрасли несут потери и из-за возврата ритейлерами нереализованной продукции.



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Мощности по убою скота за год выросли на 550 тысяч тонн

Общероссийские мощности по убою скота и его первичной переработке, по оценке Минсельхоза, выросли в прошлом году на 549 тыс. т. Это почти вдвое выше целевого показателя (278 тыс. т), заложенного в госпрограмме развития АПК. Самые большие мощности по убою и переработке сосредоточены в Белгородской области — 174 тыс. т, что составляет более трети от общего объема в стране. Почти 20% мощностей сконцентрировано в Курской области (108 тыс. т), около 11% — в Тамбовской (59 тыс. т). В то же время, несмотря на активный ввод новых предприятий, современных мощностей по убою и переработке по-прежнему не хватает.



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