Самое интересное за неделю
Какие регионы исчерпали лимиты субсидий и куда намерены инвестировать «Ренова» и «Русагро»Екатерина Дятловская
Агроинвестор, март 2017
Cубсидии на льготные кредиты заканчиваются
Восемь регионов страны уже полностью исчерпали лимиты субсидий на краткосрочные льготные кредиты по всем направлениям кроме кредитования малых форм хозяйствования, следует из данных Минсельхоза. В число этих регионов вошли Курская, Липецкая, Рязанская, Тамбовская, Калининградская, Саратовская области, а также Краснодарский край и Удмуртия. Еще в 14 субъектах, в том числе в Волгоградской области и Крыму, кроме кредитов малым хозяйствам остались средства только по одному направлению. По данным агроведомства на 27 февраля, в целом остаток субсидий по краткосрочным кредитам составлял около 6,3 млрд руб., то есть примерно 41% от выделенных средств.
Цифра недели
Виктор Вексельберг построит теплицы за 25 млрд рублей
«Ренова» построит тепличные комплексы в четырех ключевых регионах своего присутствия — Свердловской области, Коми, Пермском крае и Чувашии. Как рассказал «Агроинвестору» представитель «Реновы», планируемая общая площадь теплиц — порядка 100 га, решение о размере комплексов в каждом из четырех регионов будет приниматься в зависимости от потребностей местного рынка. Примерный объем инвестиций составит 25 млрд руб., компания намерена сделать «прорыв в сфере импортозамещении» и «способствовать укреплению продовольственной безопасности» регионов.
Опасения недели
Если реализуется пессимистичный сценарий, и России в этом сельхозгоду экспортирует только 37 млн т зерна при потенциале вывоза в 41 млн т, то переходящие запасы к началу сезона-2017/18 достигнут 18−19 млн т, оценивает аналитический центр «ПроЗерно», что, по словам его гендиректора Владимира Петриченко, «очень много» и создает негатив для цен.
«Русагро» вложит $1 млрд в молочный бизнес
Группа «Русагро» готова вложить $1 млрд в новый проект по переработке молока на Дальнем Востоке. «Мы готовы проинвестировать минимум $1 млрд в молокопереработку, это новый проект», — сказал основной владелец холдинга Вадим Мошкович, выступая на инвестиционном форуме в Сочи. По словам Мошковича, потенциал Приморья «с точки зрения молочного производства бесконечный». Как отмечают эксперты, в настоящее время Приморский край действительно является дефицитным по сырому молоку, также регион граничит с Китаем, дефицит в котором сегодня оценивается в 20 млн т. Однако говорить о ближайших перспективах экспорта молочной продукции в Китай еще рано.
Цитата недели
Россия должна приготовиться жить в условиях санкций неопределенно долго, считает глава правительства, поскольку Запад их «увековечивает» и принимает все решения для того, чтобы они носили постоянно действующий характер. По мнению Медведева, это создает очень неплохие условия для развития сельского хозяйства.
40% муки и хлеба в России выпускается нелегально
Результатом снижения реальных доходов населения стало расширение теневого рынка муки и хлебобулочных изделий в России. По оценке отраслевых союзов, около 40% всего объема производится контрафактно и не учитывается официальной статистикой. Такая продукция, как правило, является низкокачественной и небезопасной, вырабатывается кустарными мукомольными предприятиями и реализуется по демпинговым ценам, отмечает Российский союз мукомольных и крупяных предприятий. В результате ущерб наносится как потребителям, так и легальным производителям: в борьбе с теневым сектором они вынуждены снижать цены, лишаясь части прибыли. Одновременно представители хлебопекарной отрасли несут потери и из-за возврата ритейлерами нереализованной продукции.
Мощности по убою скота за год выросли на 550 тысяч тонн
Общероссийские мощности по убою скота и его первичной переработке, по оценке Минсельхоза, выросли в прошлом году на 549 тыс. т. Это почти вдвое выше целевого показателя (278 тыс. т), заложенного в госпрограмме развития АПК. Самые большие мощности по убою и переработке сосредоточены в Белгородской области — 174 тыс. т, что составляет более трети от общего объема в стране. Почти 20% мощностей сконцентрировано в Курской области (108 тыс. т), около 11% — в Тамбовской (59 тыс. т). В то же время, несмотря на активный ввод новых предприятий, современных мощностей по убою и переработке по-прежнему не хватает.
Написать комментарий