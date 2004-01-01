В России началась посевная кампания

Регионы юга России приступили к севу яровых агрокультур. В Ставропольском крае из 900 тыс. га, отведенных под яровые, засеяно уже более 100 тыс. га, сообщает портал правительства Ставрополья. Весенняя посевная стартовала и в Краснодарском крае, по информации регионального Минсельхоза, засеяны первые 12 тыс. га из запланированных 1,85 млн га. В Дагестане весенний сев должны провести на 223 тыс. га, как сообщила «Агроинвестору» представитель Минсельхозпрода республики, на текущий момент засеяно 5 тыс. га люцерной. Согласно прогнозу метеорологов, с 7 по 11 марта на европейской части России температура ожидается на 4−8 градусов выше нормы, на азиатской — на 12−16 градусов.



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Цитата недели

Одна из проблем молочной отрасли — снижение стада коров в хозяйствах населения. ЛПХ в России перестанут существовать уже через 15−20 лет, уверен чиновник. По его словам, в будущем 60% сельхозпродукции в стране будут выпускать сельхозорганизации и организованные хозяйства, 40% — КФХ. В прошлом году на долю ЛПХ пришлось 34,7% общего объема произведенной сельхозпродукции.



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Проблема недели

В Подмосковье произошло несколько вспышек птичьего гриппа, в частности, от вируса пострадал племзавод «Смена», где содержится единственный российский бройлерный кросс. По данным Россельхознадзора, в очаге было 218,5 тыс. кур. Также заболела птица на предприятии «Орловское» в Щелковском районе Московской области, здесь содержалось 157,5 тыс. кур. Кроме того, грипп птиц выявлен в четырех ЛПХ региона, следует из отчета Россельхознадзора от 10 марта. Вся птица в очагах заболевания должна быть уничтожена.



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Рыбоводческим предприятиям могут вернуть субсидии

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу, Минфину и Минэкономразвития провести анализ эффективности применяемых мер господдержки товарной аквакультуры. Поручение дано по итогам форума «Сочи-2017», в ходе которого глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий Герман Зверев попросил восстановить субсидирование процентной ставки для сектора аквакультуры по краткосрочным кредитам, а также увеличить объем поддержки по инвестиционным кредитам. Включить аквакультуру в программу льготного кредитования АПК ранее просил и президент РСПП Александр Шохин: как опасается союз, в условиях падения спроса на рыбу отсутствие льготных кредитов может грозить снижением темпов производства и даже закрытием ряда предприятий.



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Цифра недели



Топ-10 регионов производят 40% сельхозпродукции в стране

По предварительным данным Росстата, производство продукции сельского хозяйства в прошлом году превысило 5,6 трлн руб. — на 4,8% больше показателя 2015-го. На основе данных статведомства «Агроинвестор» составил рэнкинг регионов по объему сельхозпроизводства. Первое место безоговорочно занимает Краснодарский край, на который приходится 7,5% общероссийского выпуска агропродукции. На втором месте — Ростовская область с долей в 5,4% от общего объема сельхозпродукции в России. В тройку лидеров рэнкинга также вошел Татарстан (4,2% всей сельхозпродукции России), поднявшийся по сравнению с 2015 годом с четвертого места. В целом, по расчетам «Агроинвестора», топ-10 регионов произвели сельхозпродукции на 2,26 трлн руб., получили около 64 млн т зерна, почти 5,2 млн т скота и птицы на убой и более 10,2 млн т молока.



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Количество сельхозтехники за 10 лет упало вдвое

Количество сельскохозяйственной техники в России за период с 2005 по 2015 годы снизилось в среднем более чем на 50%, говорится в сообщении J’son & Partners Consulting. Компания провела исследование сельскохозяйственного рынка ведущих мировых экономик с учетом их уровня механизации и подсчитала, что в России снижение касается практически всех видов техники, в частности, число тракторов сократилось на 51%, плугов — на 57%, культиваторов — на 47%. По оценке аналитиков, в 2014 году доля России в закупках тракторов в мире составляла лишь 2%, при том что на Индию приходилось 28%, на Китай — 24%, на США — 10%, на Евросоюз — 8%.



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«Белая птица» запускает мясоперерабатывающий комплекс для HoReCa

Один из крупнейших производителей мяса бройлера компания «Белая птица» запускает в Белгородской области мясоперерабатывающий комплекс, ориентированный на сегмент HoReCa. По словам гендиректора группы Николая Мисюры, инвестиции в проект оцениваются в 700 млн руб., окупаемость составит около четырех лет. Предприятие построено на базе бывшего убойного цеха, приобретенного компанией еще в 2012 году.



Завод будет обслуживать сети общественного питания, ресторанный сектор, а также выпускать продукты для федеральных и локальных торговых сетей. «В перспективе мы хотим охватить точки общепита не только в центральной части России, но и на Урале, в Сибири и т. д. », — отметил Мисюра.



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