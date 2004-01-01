Выбор редактора

Минсельхоз просит еще 19 миллиардов рублей на кредитование аграриев

Предусмотренных в бюджете средств на краткосрочные льготные кредиты хватит только до середины года, а в особо активных регионах средства закончатся уже в апреле. Об этом заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев на расширенном заседании фракции «Единая Россия». Для обеспечения краткосрочными кредитами осенних полевых работ, продолжил министр, нужны дополнительные средства. Так, по подсчетам Минсельхоза, в 2017 году общий объем господдержки сельского хозяйства нужно увеличить на 36 млрд руб. до 250 млрд руб., в том числе еще 9 млрд руб. выделить субсидии на краткосрочные льготные кредиты, 10 млрд руб. — на инвестиционные кредиты, 10 млрд руб. — на единую субсидию и 7 млрд руб. — на докапитализацию «Росагролизинга».

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Цифра недели


100 млрд рублей просит аграрный комитет Госдумы

Треть урожая тепличных овощей приходится на пять регионов

По итогам 2016 года валовой сбор овощей закрытого грунта составил почти 1,6 млн т, что на 10,8% больше показателя 2015-го. В том числе сельхозорганизации увеличили производство на 13,4% примерно до 814 тыс. т, следует из данных Росстата. При этом, по расчетам «Агроинвестора», свыше 280 тыс. т тепличных овощей или 34% от общего объема сельхозорганизаций пришлось на пять регионов — Краснодарский край, Башкирию, Карачаево-Черкесию, Ставропольский край и Татарстан. По динамике же роста лидером стала Тверская область, где производство тепличных овощей в 2016 году выросло в 5,4 раза. Правда, такой показатель — результат низкой базы: сельхозорганизации региона произвели всего около 90 т продукции.

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Цитата недели

Володин: «Вы не на сельском сходе»

В ходе заседания «Единой России» выступавший с докладом глава агроведомства Александр Ткачев сказал, что услышал от депутатов «много интересного и полезного для себя», добавив, что они совершенно правильно пытаются донести до власти существующие проблемы. Спикер Госдумы напомнил министру, где он находится, и что депутаты и есть власть: «Источник власти — народ, а депутаты — это представители».

«Сюрприз» недели

Турция с 15 марта лишила Россию права беспошлинной поставки пшеницы, кукурузы и подсолнечного шрота, отгрузки этой продукции практически остановились, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько и директора центра «СовЭкон» Андрея Сизова. Подобные действия одного из крупнейших покупателей российского зерна могут негативно отразиться на экспорте, темпы которого и так невысоки. Поставлять пшеницу в Турцию с фактически запретительной пошлиной в 130% невозможно.

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Чистая прибыль «Русагро» уменьшилась в 1,7 раза

Выручка группы «Русагро» за 2016 год увеличилась на 16,3%, составив 84,25 млрд руб., при этом чистая прибыль снизилась в 1,7 раза до 13,7 млрд руб. Падение чистой прибыли группа, в частности, связывает с сокращением субсидий по кредитам — свиноводческий бизнес компании недополучил 575 млн руб. госсубсидий, что негативно повлияло на показатели сектора. Кроме того, в четвертом квартале прошлого года курс рубля вырос на 5%, что снизило доходность всех подразделений. По данным группы, маржа по EBITDA в сахарном сегменте в прошлом году упала с 34% до 26%, в мясном — с 42% до 22%, в масложировом — с 10% до минус 2%. Несмотря на уменьшение прибыли, совет директоров «Русагро» рекомендовал выплатить в качестве дивидендов 6,6 млрд руб. — 48% от чистой прибыли.

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«Содружество» возьмется за выращивание сои в Приамурье

Группа компаний «Содружество» планирует арендовать 100 тыс. га земли в Амурской области для производства соевых бобов, сообщил замглавы правительства региона Владислав Бакуменко. По его словам, компания заинтересована в развертывании производства в Приамурье и просит губернатора региона о взаимодействии. «Помимо закупки сои компания планирует и выращивать ее в области», — отметил Бакуменко, добавив, что сою компания намерена чередовать с кукурузой. Также «Содружество» намерено стать резидентом свободного порта Владивосток и заняться переработкой зерновых и масличных агрокультур для последующего экспорта в Китай. Между тем, на Дальнем Востоке уже есть два крупных игрока — «Приморская соя» группы «Русагро» и «Амурагроцентр», с которыми придется конкурировать. Кроме того, «Содружество» может столкнуться на Дальнем Востоке и с проблемой сбыта.

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Органическое земледелие займет 10% российского АПК

В России на сегодняшний день только 0,2% от всех сельхозугодий страны — 384 тыс. га — сертифицированы как органические, в то же время по приросту сертифицированных органических сельхозугодий в период с 2013 по 2015 год страна входит в первую десятку стран. Об этом сообщил заведующий сектором Института экономики сельского хозяйства Василий Таран. По его словам, на потребление органической пищевой продукции приходится лишь 0,04% от всего российского объема розничных продаж, и вв среднем оно составляет 0,8 евро на человека в год, когда мировой показатель — где-то 10 евро, а в США — 111 евро. В то же время, по оценке экспертов, в будущем органическое земледелие может занять около 10% российского АПК, а биологизированное земледелие, в котором используются отдельные методы органического земледелия, — около 80%.

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