Минсельхоз просит еще 19 миллиардов рублей на кредитование аграриев

Предусмотренных в бюджете средств на краткосрочные льготные кредиты хватит только до середины года, а в особо активных регионах средства закончатся уже в апреле. Об этом заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев на расширенном заседании фракции «Единая Россия». Для обеспечения краткосрочными кредитами осенних полевых работ, продолжил министр, нужны дополнительные средства. Так, по подсчетам Минсельхоза, в 2017 году общий объем господдержки сельского хозяйства нужно увеличить на 36 млрд руб. до 250 млрд руб., в том числе еще 9 млрд руб. выделить субсидии на краткосрочные льготные кредиты, 10 млрд руб. — на инвестиционные кредиты, 10 млрд руб. — на единую субсидию и 7 млрд руб. — на докапитализацию «Росагролизинга».



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Цифра недели

Треть урожая тепличных овощей приходится на пять регионов

По итогам 2016 года валовой сбор овощей закрытого грунта составил почти 1,6 млн т, что на 10,8% больше показателя 2015-го. В том числе сельхозорганизации увеличили производство на 13,4% примерно до 814 тыс. т, следует из данных Росстата. При этом, по расчетам «Агроинвестора», свыше 280 тыс. т тепличных овощей или 34% от общего объема сельхозорганизаций пришлось на пять регионов — Краснодарский край, Башкирию, Карачаево-Черкесию, Ставропольский край и Татарстан. По динамике же роста лидером стала Тверская область, где производство тепличных овощей в 2016 году выросло в 5,4 раза. Правда, такой показатель — результат низкой базы: сельхозорганизации региона произвели всего около 90 т продукции.



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Цитата недели

В ходе заседания «Единой России» выступавший с докладом глава агроведомства Александр Ткачев сказал, что услышал от депутатов «много интересного и полезного для себя», добавив, что они совершенно правильно пытаются донести до власти существующие проблемы. Спикер Госдумы напомнил министру, где он находится, и что депутаты и есть власть: «Источник власти — народ, а депутаты — это представители».



«Сюрприз» недели

Турция с 15 марта лишила Россию права беспошлинной поставки пшеницы, кукурузы и подсолнечного шрота, отгрузки этой продукции практически остановились, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько и директора центра «СовЭкон» Андрея Сизова. Подобные действия одного из крупнейших покупателей российского зерна могут негативно отразиться на экспорте, темпы которого и так невысоки. Поставлять пшеницу в Турцию с фактически запретительной пошлиной в 130% невозможно.



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Чистая прибыль «Русагро» уменьшилась в 1,7 раза

Выручка группы «Русагро» за 2016 год увеличилась на 16,3%, составив 84,25 млрд руб., при этом чистая прибыль снизилась в 1,7 раза до 13,7 млрд руб. Падение чистой прибыли группа, в частности, связывает с сокращением субсидий по кредитам — свиноводческий бизнес компании недополучил 575 млн руб. госсубсидий, что негативно повлияло на показатели сектора. Кроме того, в четвертом квартале прошлого года курс рубля вырос на 5%, что снизило доходность всех подразделений. По данным группы, маржа по EBITDA в сахарном сегменте в прошлом году упала с 34% до 26%, в мясном — с 42% до 22%, в масложировом — с 10% до минус 2%. Несмотря на уменьшение прибыли, совет директоров «Русагро» рекомендовал выплатить в качестве дивидендов 6,6 млрд руб. — 48% от чистой прибыли.



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«Содружество» возьмется за выращивание сои в Приамурье

Группа компаний «Содружество» планирует арендовать 100 тыс. га земли в Амурской области для производства соевых бобов, сообщил замглавы правительства региона Владислав Бакуменко. По его словам, компания заинтересована в развертывании производства в Приамурье и просит губернатора региона о взаимодействии. «Помимо закупки сои компания планирует и выращивать ее в области», — отметил Бакуменко, добавив, что сою компания намерена чередовать с кукурузой. Также «Содружество» намерено стать резидентом свободного порта Владивосток и заняться переработкой зерновых и масличных агрокультур для последующего экспорта в Китай. Между тем, на Дальнем Востоке уже есть два крупных игрока — «Приморская соя» группы «Русагро» и «Амурагроцентр», с которыми придется конкурировать. Кроме того, «Содружество» может столкнуться на Дальнем Востоке и с проблемой сбыта.



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Органическое земледелие займет 10% российского АПК

В России на сегодняшний день только 0,2% от всех сельхозугодий страны — 384 тыс. га — сертифицированы как органические, в то же время по приросту сертифицированных органических сельхозугодий в период с 2013 по 2015 год страна входит в первую десятку стран. Об этом сообщил заведующий сектором Института экономики сельского хозяйства Василий Таран. По его словам, на потребление органической пищевой продукции приходится лишь 0,04% от всего российского объема розничных продаж, и вв среднем оно составляет 0,8 евро на человека в год, когда мировой показатель — где-то 10 евро, а в США — 111 евро. В то же время, по оценке экспертов, в будущем органическое земледелие может занять около 10% российского АПК, а биологизированное земледелие, в котором используются отдельные методы органического земледелия, — около 80%.



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