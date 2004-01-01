У Египта возникли претензии к российской пшенице

Национальная ассоциация экспортеров сельскохозяйственной продукции сообщила о препятствиях поставкам российского зерна в Египет. Как говорится в письме президента ассоциации Сергея Балана, в конце февраля компания «Артис-агро экспорт» отправила партию пшеницы в Египет, однако 16 марта экспортер получил извещение об обнаружении при выгрузке «мертвых неидентифицируемых насекомых». В результате GASC снизило стоимость поставленной пшеницы на $2 за каждую тонну, причинив убытки экспортеру в $126 тыс. По данным Reuters, с момента введения новых правил Египет предъявил претензии семи прибывшим судам, еще трем судам было отказано в отправке в Египет еще при погрузке. Представитель Россельхознадзора сообщила, что официальных обращений ни от экспортеров, ни от египетских властей не поступало. На прошлой неделе стало известно о проблемах с поставками российского зерна в Турцию. Египет и Турция являются крупнейшими покупателями российской пшеницы — на две эти страны приходится почти треть всего объема внешних поставок.



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Цитата недели

Глава Минфина уверен, что фундаментальный курс рубля к доллару должен быть ниже, однако сейчас он выгоден: ведомство закупает валюту для исполнения внешних обязательств бюджета. По словам Силуанова, уже куплено $500 млн, и есть возможность приобрести еще не менее $1 млрд, но не факт, что министерство этим воспользуется. Для агросектора предпочтительнее слабый рубль, заявлял ранее министр сельского хозяйства Александр Ткачев.



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Разочарование недели

Минсельхоз заявил, что удивлен и разочарован позицией Турции в отношении российской продукции. С 15 марта страна исключила Россию из списка государств, которые могут ввозить ее без пошлин. Теперь поставки пшеницы, кукурузы, подсолнечного шрота и масла, а также бобовых и риса облагаются 130%-ной — фактически запретительной — пошлиной. Глава ведомства Александр Ткачев назвал действия турецких властей попытками оказать давление на Россию, а вице-премьер Аркадий Дворкович в ходе телефонных переговоров с турецким коллегой Мехметом Шимшеком отметил, что это препятствует восстановлению полноформатных отношений между государствами.



Официальный представитель МИД Турции Хюсейин Мюфтюоглу заявил, что страна выступает за полное снятие импортно-экспортных ограничений в торговле с Россией и неправильно расценивать нынешнюю ситуацию как попытки шантажа. Совет союзов экспортеров Стамбула также сообщал, что ограничения будут действовать, пока наша страна полностью не снимет запрет на импорт турецких продуктов питания. Россия уже разрешила поставки цитрусовых, репчатого лука и лука-шалота, цветной капусты, брокколи и соли, при этом оставив под запретом замороженное мясо и субпродукты кур и индеек, томаты, огурцы, виноград и ряд другой продукции.



В ноябре прошлого года главы агроведомств двух стран договорились о поэтапном снятии ограничений во взаимной торговле сельхозтоварами. Россия со своей стороны проделала большую работу в этом направлении и планировала продолжить ее, тогда как турецкая сторона не обеспечила доступ российской мясной и молочной продукции на свой рынок, говорится в заявлении Минсельхоза России. Решение Анкары может привести к полному прекращению ввоза российской сельхозпродукции, при этом наша страна сможет переориентировать поставки на другие рынки, уверен Ткачев. Хотя отраслевые эксперты и сомневаются, что введенные ограничения будут длительными, участники рынка готовятся к худшему сценарию. Возможные потери оцениваются в $500 млн.



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Цифра недели

Зерновые интервенции завершены

Глава Минсельхоза Александр Ткачев подписал распоряжение о завершении государственных закупочных интервенций в отношении зерна урожая прошлого года. Закупки проводились с 19 августа по 14 декабря 2016-го, в ходе них производителями было продано 954 тыс. т зерна урожая прошлого года на общую сумму более 9,1 млрд руб. Переходящий остаток зерна интервенционного фонда на 1 января 2017 года составил более 4,04 млн т, в том числе 1,71 млн т пшеницы третьего класса и 1,57 млн т четвертого класса. Как сообщил «Агроинвестору» заместитель гендиректора ОЗК Анатолий Куценко, решение о проведении госзакупок в сезоне-2017/2018 будет приниматься после начала уборочной кампании.



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Полиция обыскала Черкизовский мясокомбинат

Правоохранительные органы в среду провели обыски на Черкизовском мясоперерабатывающем заводе. Как говорится в сообщении главного управления МВД по Москве, следственные действия проводились в рамках расследования уголовного дела о хищении 16 млн руб. Представитель пресс-службы группы «Черкизово», в свою очередь, сообщил «Агроинвестору», что на мясокомбинате «проходят плановые проверки фискального контроля», в частности, проверяется сотрудничество с контрагентами. «Все контрагенты проходят серьезную проверку внутренней службы безопасности. Тем не менее компания понимает, что несет ответственность за всех своих контрагентов», — отметил представитель холдинга.



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Совладелец «АФГ Националь» инвестирует в производство ягод

Компания «Рассвет» запускает промышленное производство свежих ягод на 50 га в Сергачском районе Нижегородской области, сообщила «Агроинвестору» пресс-служба предприятия. На 20 га будут выращивать землянику, 15 га займет голубика, 10 га — малина, 5 га — ежевика. Общий объем производства составит 700 т ягод в год, предварительная стоимость проекта — 300 млн руб. По площади, объему валового сбора ягод и сортовому разнообразию сад «Рассвета» будет уникальным не только для Нижегородской области, но и для России в целом, учитывая дефицит промышленного производства: сейчас более 90% ягод выращивается в личных хозяйствах населения.



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«Эко-культура» купит тепличный комбинат в Пикалево

Ставропольский холдинг «Эко-культура», один из самых перспективных производителей овощей закрытого грунта в стране, покупает тепличный комплекс «Круглый год» в Ленинградской области. Последний ранее сообщил своим партнерам, что овощной бизнес компании переходит к новому стратегическому инвестору. Тепличный комплекс «Круглый год» был построен в Пикалево в 2014 году, стоимость проекта превысила 2 млрд руб. Общая площадь теплиц — 7 га, по итогам 2015 года комбинат стал вторым в Ленинградской области по сбору тепличных овощей (около 6,4 тыс. т). По мнению экспертов рынка, приобретение позволит «Эко-культуре» войти на рынок Ленинградской области и Санкт-Петербурга по уже проторенной дороге, так как у «Круглого года» есть собственная торговая марка и развитая сеть поставок в крупные сети.



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