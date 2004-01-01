Организаторами Конференции являются Масложировой Союз России (МЖСР), Ассоциация производителей и потребителей масложировой продукции (АПМП), Ассоциация предприятий масложировой промышленности Евразийского экономического союза (АПМП ЕАЭС), Союз производителей растительный масел (СПРМ), Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Организационным партнером Конференции — Союз сахаропроизводителей России (СОЮЗРОССАХАР).



В рамках Конференции планируется представить развернутую аналитику мирового и российского рынков масличных и продуктов их переработки, затронуть ключевые вопросы развития отрасли, в том числе в сфере государственного регулирования.



Пленарную сессию Конференции в 12:00 откроет Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.



В мероприятии ожидается участие более 150 представителей перерабатывающих предприятий масложировой отрасли, производителей масличных, поставщиков технологий и оборудования, трейдеров, отраслевых аналитиков.



За 5 дней с момент открытия регистрации зарегистрировано более 120 участников и 50 компаний. Партнерами конференции стали такие компании, как «Юг Руси» (генеральный партнер), группа компаний «Солнечные продукты», «ЭФКО», «Антагро» (официальный партнер), «Щелково-Агрохим» (партнер). Регистрация продлится до 30 марта. Прогноз количества участников конференции повышен до 200 человек.



Узнать подробную информацию и зарегистрироваться можно на сайте www.oilconf.ru . E-mail: info@oilconf.ru



Телефон оргкомитета: +7 (495) 481-35-01 ; alena.perlina@mzhsr.ru, контактное лицо — Алена Перлина.



Для желающих прибыть заблаговременно, действует корпоративное предложение от Radisson-Славянская. Инструкция по бронированию прилагается.

