В России началась посевная кампания

К 30 марта в России яровой сев проведен на площади 775 тыс. га или 1,5% к прогнозу, из них 543,5 тыс. га засеяны яровыми зерновыми культурами. Аграрии Краснодарского края и Чеченской республики на неделю раньше приступили к севу сахарной свеклы — на Кубани посеяно 16,3 тыс. га или 8,8% к прогнозу, в Чечне — 0,1 тыс. га. Кроме того, в Чечне на 2,6 тыс. га посеян подсолнечник на зерно, что составляет 26% прогнозной площади в республике. По оценке Минсельхоза, посевы подсолнечника в стране в этом году уменьшатся на 5% или 327 тыс. га.



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Цитата месяца





Российский АПК готов к отмене продэмбарго, однако было бы хорошо сохранить их еще лет на десять, сказал глава агроведомства в интервью Forbes. Главное, продолжать работу над снижением издержек и увеличивать производительность труда, чтобы отечественная продукция была конкурентоспособной, уточнил Ткачев: нужно противостоять импорту не запретительными мерами, а тем, что наши товары дешевле и качественнее.



Конфуз месяца

Премьер-министр Дмитрий Медведев упрекнул главу Минсельхоза Александра Ткачева за опоздание на заседание правительства. Накануне президент Владимир Путин вместе с Медведевым оценили результаты «генеральной уборки» Арктики и осмотрели экспозицию парка «Русская Арктика». «Это не значит, что на заседание правительства нужно опаздывать, Александр Николаевич. Мы вас ждали. Я вчера вернулся поздно очень, я вот на месте был, а вас ждали. Будильник себе ставьте в разные места», — посоветовал глава кабмина. Ранее министр получил замечание от председателя Госдумы Вячеслава Володина, напомнившего Ткачеву, что тот «не на сельском сходе», и что источником власти в стране является народ.



Турция ввела заградительные пошлины для российского зерна

С 15 марта Россия исключена из перечня стран, имеющих право беспошлинно ввозить продукцию на территорию Турции для переработки. Сейчас на ввоз российской пшеницы и кукурузы в Турцию действует таможенная пошлина в размере 130%, риса — 45%, подсолнечного масла — 36%, подсолнечного шрота — 13,5%, сообщил «Агроинвестору» представитель пресс-службы Минсельхоза. В министерстве заявляют, что намерены найти новые рынки для российского зерна и масложировой продукции, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Ближнем Востоке. Тем временем экспортеры сообщают об остановке поставок зерна в Турцию, а эксперты снижают прогнозы экспорта российского зерна в этом сельхозгоду, и без того невысокие.



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Cубсидии на льготные кредиты заканчиваются

Восемь регионов страны уже полностью исчерпали лимиты субсидий на краткосрочные льготные кредиты по всем направлениям кроме кредитования малых форм хозяйствования, следует из данных Минсельхоза. В число этих регионов вошли Курская, Липецкая, Рязанская, Тамбовская, Калининградская, Саратовская области, а также Краснодарский край и Удмуртия. Еще в 14 субъектах, в том числе в Волгоградской области и Крыму, кроме кредитов малым хозяйствам остались средства только по одному направлению. По данным агроведомства на 27 февраля, в целом остаток субсидий по краткосрочным кредитам составлял около 6,3 млрд руб., то есть примерно 41% от выделенных средств. По словам главы Минсельхоза Александра Ткачева, предусмотренных в бюджете средств на краткосрочные льготные кредиты хватит только до середины года, а в особо активных регионах средства закончатся уже в апреле.



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В следующем сезоне доходность АПК сократится

В новом сезоне аграриям вряд ли стоит рассчитывать на увеличение цен сельхозпродукции, при этом, учитывая хоть и незначительный, но рост затрат на производство, доходность отрасли сократится, прогнозируют опрошенные «Агроинвестором» эксперты. Под конец 2016 года наблюдалось падение цен как на внешних рынках, так и на внутреннем. Цены на зерновые несколько отыграли снижение в начале года и сейчас дальнейшее увеличение маловероятно. В результате доходность растениеводства в сезоне-2016/17 не только не выросла, но и немного — на 5−10% — сократилась, считает гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. В новом сельхозгоду цены на ряд растениеводческих товаров, скорее всего, станут еще ниже.



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Треть урожая тепличных овощей приходится на пять регионов

По итогам 2016 года валовой сбор овощей закрытого грунта составил почти 1,6 млн т, что на 10,8% больше показателя 2015-го. В том числе сельхозорганизации увеличили производство на 13,4% примерно до 814 тыс. т, следует из данных Росстата. При этом, по расчетам «Агроинвестора», свыше 280 тыс. т тепличных овощей или 34% от общего объема сельхозорганизаций пришлось на пять регионов — Краснодарский край, Башкирию, Карачаево-Черкесию, Ставропольский край и Татарстан. По динамике же роста лидером стала Тверская область, где производство тепличных овощей в 2016 году выросло в 5,4 раза. Правда, такой показатель — результат низкой базы: сельхозорганизации региона произвели всего около 90 т продукции.



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ВТБ продает свой агроактив

Группа ВТБ намерена продать свою долю в агрокомпании IrriCo, контролирующей 21 тыс. га в Ставрополье, следует из финансовой отчетности госбанка по МСФО за 2016 год. Как сообщил «Агроинвестору» представитель пресс-службы ВТБ, актив является для группы финансовой инвестиций и стратегия «подразумевает выход из данного актива в определенной перспективе». В течение 2016 года ВТБ увеличил свою долю в агрокомпании с 34,15% до 65,8% и не исключено, что в ближайшее время банк сможет консолидировать еще больше акций, вплоть до 100%, отмечают эксперты. Стоимость актива они оценивают в 2,5−3 млрд руб., его покупателями могут выступить АФК «Система» или «Русагро».



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Племзавод «Смена» уничтожил все поголовье

В течение марта в Московской области выявлено 10 очагов птичьего гриппа. В частности, в начале месяца вирус обнаружен на племенном птицеводческом заводе «Смена» в Сергиево-Посадском районе, в результате, по данным Россельхознадзора, там было уничтожено все поголовье в 218 тыс. птиц. Еще 191 тыс. кур, или 84% всего стада, забито на птицефабрике «Орловское» в Щелковском районе. Кроме «Смены» и «Орловского» вирус выявлен в нескольких личных подсобных хозяйствах в Орехово-Зуевском и Можайском районах, где уничтожено 212 птиц. Как сообщает МЧС, распространение вируса на предприятия «Генофонд», где содержатся чистые линии отечественных пород птицы, и СГЦ «Загорское ЭПХ ВНИТИП» удалось предотвратить. По оценке подмосковного Минсельхозпрода, прямой ущерб предприятиям может составить до 500 млн руб. Кроме того, пострадали и покупатели российской генетики — кроссов «Смена».



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Совладелец «АФГ Националь» инвестирует в производство ягод

Компания «Рассвет» запускает промышленное производство свежих ягод на 50 га в Сергачском районе Нижегородской области, сообщила «Агроинвестору» пресс-служба предприятия. На 20 га будут выращивать землянику, 15 га займет голубика, 10 га — малина, 5 га — ежевика. Общий объем производства составит 700 т ягод в год, предварительная стоимость проекта — 300 млн руб. По площади, объему валового сбора ягод и сортовому разнообразию сад «Рассвета» будет уникальным не только для Нижегородской области, но и для России в целом, учитывая дефицит промышленного производства: сейчас более 90% ягод выращивается в личных хозяйствах населения.



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«Мираторг» увеличит экспорт до $0,5 млрд

«Мираторг» намерен нарастить объемы экспорта до $0,5 млрд в течение ближайших двух лет после выхода на рынки Японии и Китая. Об этом сообщил президент холдинга Виктор Линник на совещании под руководством первого вице-премьера Игоря Шувалова в Калининграде. В этом году компания планирует экспортировать продукции на сумму более чем $100 млн против $60 млн в 2015-м. Вице-премьер, в свою очередь, отметил, что правительство добивается того, чтобы продукция холдинга вышла на рынок КНР. В то же время, отмечают эксперты, главным драйвером развития экспорта в 2016 году был ослабленный рубль, сейчас же у российских компаний этого преимущества нет. В результате многим производителям вывоз стал даже невыгоден.



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Чистая прибыль «Черкизово» упала втрое

В 2016 году чистая прибыль «Черкизово» по МСФО сократилась на 68% и составила 1,9 млрд руб. против 6 млрд руб. в 2015 году, сообщила компания. Выручка группы выросла на 7% до 82,4 млрд руб. В качестве причин падения прибыли группа называет низкие цены в начале 2016 года, а также списание госсубсидий на 1,3 млрд руб., которые в «Черкизово» сочли невозвратными. Кроме того, на падении чистой прибыли сказались вспышки африканской чумы свиней, ликвидация последствий которых оценена в 0,3 млрд руб. По словам представителя «Черкизово», речь идет о распространении вируса на предприятиях в Орловской и Воронежской областях в конце 2014 — начале 2015 годов, когда было забито около 30 тыс. свиней.



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