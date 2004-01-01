ChemChina получила разрешение на покупку Syngenta

Китайская государственная химическая корпорация ChemChina получила одобрение антимонопольного регулятора США на покупку швейцарского концерна Syngenta. Последняя сообщила, что это важный шаг на пути закрытия сделки, которое ожидается во втором квартале 2017 года. ChemChina договорилась о приобретении Syngenta за $43 млрд еще в феврале 2016-го, после завершения сделки будет создана компания с капитализацией более $100 млрд и самым большим в мире бизнесом в сфере агрохимии. Взрывного увеличения объемов продаж после слияния ждать, скорее всего, не стоит, заметил «Агроинвестору» исполнительный директор Союза производителей химических средств защиты растений Владимир Алгинин. Тем не менее расширение присутствия компании на российском рынке вполне вероятно, полагают отраслевые эксперты.



Подробнее



ЦИТАТА НЕДЕЛИ





Чиновник попросил Минсельхоз проверить его на предвзятое отношение к Белоруссии, и изучить рост поставок продукции из соседней страны, поскольку ее официальная статистика по ввозу значительно ниже тех данных, которые фиксируют российские контрольные пункты.



Подробнее



«Агрокомплекс» приобрел еще 3,5 тысячи гектаров рисовых полей

«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева приобрел агрофирму «Мингрельская», которая выращивает рис в Краснодарском крае. Ранее она принадлежала группе «Краснодарзернопродукт» и ее основному владельцу Алексею Сидюкову. Как сообщил «Агроинвестору» источник в рисовой отрасли, под управлением «Мингрельского» находится около 3,5 тыс. га рисовых полей на Кубани. После его продажи продажи у «Краснодарзернопродукта» останется около 7 тыс. га рисовых оросительных систем, которые также интересуют «Агрокомплекс». В настоящее время у предприятий «Агрокомплекса» около 56 тыс. га рисовых оросительных систем, по итогам сделанных в 2016 году приобретений холдинг вышел на первое место среди российских производителей по площади рисовых полей. Как следует из бухгалтерской отчетности компании, выручка «Агрокомплекса» в 2016 году выросла на 15,7% до 44,76 млрд руб., чистая прибыль снизилась в 2,2 раза до 2,94 млрд руб.



Подробнее



ЦИФРА НЕДЕЛИ

Утверждены изменения в Госпрограмму развития АПК

Правительство утвердило изменения в Госпрограмму развития сельского хозяйства, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина. В структуру программы интегрирован приоритетный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», кроме того, новая редакция включает подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» (в 2017 году на ее реализацию должно быть выделено 94 млн руб.), «Управление реализацией Государственной программы» (25,2 млрд руб.), «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» (55,3 млрд руб.), «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» (11,1 млрд руб.), «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» (91,6 млрд руб.). Также в программу интегрируется приоритетный проект «Экспорт продукции АПК». Всего на развитие АПК в этом году по госпрограмме будет направлено 215,8 млрд руб. В целом финансирование госпрограммы в 2018—2020 годах сокращено в 1,7 раза.



Подробнее



СДЕЛКА НЕДЕЛИ

«Черкизово» объявила о решении приобрести компанию «НАПКО». Холдинг заплатит за 147 тыс. га земель в Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях и сопутствующую производственную инфраструктуру 5 млрд руб. и возьмет на себя долг «НАПКО» — 751 млн руб. В результате сделки общий земельный банк «Черкизово» увеличится до 287 тыс. га.



Подробнее



«Русагро» вложит 12 млрд рублей в новые свинокомплексы

«Русагро», один из крупнейших в стране производителей свинины и сахара, решила расширить проект строительства новых свинокомплексов в Тамбовской области. Производственные мощности увеличатся с 53 тыс. т до 85 тыс. т в живом весе в год, производительность комбикормового завода — до 740 тыс. т в год. Капитальные затраты составят 12 млрд руб., что на 54% больше первоначально утвержденного бюджета. Начало строительства намечено на весну этого года. «Новые стратегические предположения сделали расширение проекта окупаемым, — пояснил «Агроинвестору» гендиректор «Русагро» Максим Басов. — Руководство Тамбовской области согласилось построить инфраструктуру за свой счет и оказать дополнительную поддержку». Не исключено, что позднее проект будет расширен еще больше. Как отмечают эксперты, на фоне ухода с рынка мелких производителей у крупных холдингов сейчас появилась возможность занять освобождающуюся нишу.



Подробнее



Украина заменит Россию на турецком рынке масла

Существенных проблем для Турции отмена беспошлинного режима поставок в отношении российского растительного масла не вызовет. Об этом заявил один из ведущих европейских экспертов масложировой отрасли, основатель турецкой компании AgriPro Фаик Генч на конференции «Рынки масличных и продуктов их переработки — 2017». По словам Генча, Украина достаточно легко сможет заменить Россию. «И здесь будут незначительные изменения в цене — буквально $5−10 за тонну», — сказал он, добавив, что качество растительного масла, поставляемого из России и из Украины, сопоставимо. Однако гораздо сложнее Турции будет найти поставщиков взамен российским на зерновом рынке, в том числе рынке пшеницы. Тем не менее, полагает Генч, ограничительные меры продолжатся до тех пор, пока Турции «приходится как-то избавляться от своих томатов».



Подробнее

