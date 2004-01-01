Стартовые цены на новый урожай пшеницы могут быть на уровнях $170−173 за тонну

Ожидание высокого урожая в стране уже начало оказывать влияние на рынок. По данным «Русагротранса», цены на продовольственную пшеницу четвертого класса за последние два месяца опустились вниз на 300−400 руб./т в южных и центральных регионах, а в Сибири на пшеницу третьего класса упали сразу на 700 руб./т. Цены на новый урожай складываются сейчас на уровнях $170−173/т пшеницы с протеином 12,5% (FOB). Схожие показатели наблюдались и в июле 2016 года, несмотря на то, что курс рубля тогда был существенно ниже. Это может оказать дополнительное давление на внутренние цены, которые к августу могут скорректироваться на 700−1000 руб./т и более вниз.



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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дворкович не верит в скорую отмену антироссийских санкций и ответного продовольственного эмбарго. Тем не менее, АПК должен жить в условиях добросовестной конкуренции, уверен он. «Наши компании не должны быть обиженными, но и не должны считать, что они будут полностью защищены от конкуренции и работать в тепличных условиях», — подчеркивает вице-премьер.



Цены на подсолнечное масло достигли минимума с осени 2014 года

В апреле, после отмены Турцией режима беспошлинных поставок, снижение цен на рынке подсолнечника резко ускорилось. Как говорится в сообщении аналитического центра «СовЭкон», на прошлой неделе (10−14 апреля) средние цены на подсолнечник опустились на 650 руб. до 17350 руб./т, на подсолнечное масло — на 1,3 тыс. руб. до 40,2 тыс. руб./т. «Маслозаводы повсеместно активно понижают закупочные цены на сырье и сообщают о сложностях с реализацией подсолнечного масла», — констатируют аналитики центра. Падение цен на семена подсолнечника и масло из-за остановок продаж в Турцию, укрепившегося рубля и рекордного производства отмечают и аналитики ИКАР, снизившие свой прогноз экспорта подсолнечного масла на свой сезон с 2 млн т до 1,8 млн т. Тем не менее снижения посевных площадей под подсолнечником эксперты не ожидают.



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ПОТЕРИ НЕДЕЛИ

Потери российских аграриев от ограничения поставок сельскохозяйственной продукции в Турцию оцениваются в $1,3−1,5 млрд. Минсельхоз надеется на компромисс и взаимное уважение двух стран, однако в крайнем случае рассчитывает найти новые рынки сбыта продукции, ввоз которой в Турцию теперь облагается высокими пошлинами.



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В Черном море затонул сухогруз с пшеницей для Турции

В ночь на 19 апреля в районе Керченского пролива потерпело крушение судно «Герои Арсенала», шедшее из города Азов в Ростовской области в турецкий город Самсун с грузом зерна. Как сообщил «Агроинвестору» официальный представитель «Росморречфлота», водоизмещение сухогруза — 3,5 тыс. т, он был загружен полностью. По данным одного из участников рынка, партию перевозил ТД «Риф» — крупнейший зерновой трейдер России, представитель торгового дома комментировать эту информацию отказался. Между тем, в апреле Турция по объему импорта российского зерна опустилась со второго на шестое место — с 1 по 12 апреля в эту страну было вывезено только 40 тыс. т.



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ЦИФРА НЕДЕЛИ

Средний класс переходит на сырные продукты

В первом квартале 2017 года сырных продуктов было произведено на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом производство натурального сыра прибавило лишь 2,2%. По данным Росстата, только в марте 2017 года в России было произведено 38,6 тыс. т сыра и 12 тыс. т сырного продукта (с долей заменителей молочного жира не более 50%). В сравнении с мартом прошлого года, сырного продукта было произведено на 3,8% больше, тогда как сыра — на 0,2% меньше. По мнению экспертов, такой динамике способствовало продолжающееся падение покупательной способности населения, в результате чего потребители, не готовые окончательно отказаться от покупки сыра, стали переключаться на самое дешевое из того, что есть на полке магазина.



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Экс-глава Марий Эл арестован по делу о взятке от «Акашевской»

Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу республики Марий Эл Леонида Маркелова, обвиняемого в получении взятки в 235 млн руб. за покровительство и содействие в получении господдержки птицефабрикой «Акашевская». Как говорится в сообщении Следственного комитета России, деньги Маркелов получил от учредителя птицефабрики Николая Криваша. По версии следствия, Маркелов, занимая должность главы республики, добился выделения птицефабрике «Акашевская» субсидий из госбюджета на общую сумму 5 млрд руб.: 2 млрд руб. — в 2014 году, еще 2 млрд руб. — в 2015 году и 1 млрд руб. — в 2016-м. Маркелов свою вину отрицает: по его словам, он действительно оказывал помощь «Акашевской» в получении субсидий, однако лоббировал интересы и сотен других предприятий.



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