Сбербанк получит 89% птицефабрики «Синявинская»

ФАС одобрила ходатайство о продаже 89,53% акций птицефабрики «Синявинская», крупнейшего в России производителя куриного яйца. Как следует из материалов ведомства, пакет приобретает столичная компания «СБК-Базис», принадлежащая Сбербанку. Гендиректор «Синявинской» Артур Холдоенко «Агроинвестору» факт передачи пакета подтвердил. «Сбербанк — основной кредитор птицефабрики. А так как у предыдущих собственников был ряд вопросов с обслуживанием этого кредитного портфеля и у банка есть определенная негативная история по этому портфелю, то мы взяли на себя обязательства предоставить в залог акции», — пояснил Холдоенко. По его словам, на работе птицефабрики передача акций не скажется.



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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Россия и Турция договорились о снятии всех взаимных торговых ограничений, кроме запрета на ввоз в нашу страну турецких томатов. Их можно будет поставлять только «в определенное время года», когда российские производители не могут обеспечить потребности внутреннего рынка.

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«Долина овощей» вложит 9 млрд рублей в расширение теплиц

«Долина овощей» инвестирует в расширение тепличного комплекса в Липецкой области с 35,2 га до 67,7 га, сообщила пресс-служба компании. В конце марта 2017-го холдинг начал строительство двух очередей комплекса на 27,3 га в Данковском и Елецком районах Липецкой области. Планируется, что до конца года обе площадки будут запущены, а первые томаты и огурцы поступят на прилавки магазинов к 1 января 2018-го. Также 20 апреля компания ввела в эксплуатацию первую очередь теплиц в Елецком районе площадью 5,2 га, уже к 9 мая здесь планируется собрать первый урожай. Новые мощности позволят увеличить валовой сбор томатов и огурцов более чем на 30 тыс. т в год до 61,5 тыс. т. На этом, как сообщил «Агроинвестору» председатель совета директоров компании Дмитрий Лашин, заканчивать строительство не планируется: к 2020 году «Долина овощей» планирует построить в общей сложности 120 га теплиц пятого поколения UltraClima по всей России.



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ЦИФРА НЕДЕЛИ

В апреле экспорт зерна не догнал прошлый год

В апреле российский экспорт зерна составил около 2,6 млн т, что на 0,32 млн т больше, чем в апреле 2016 года. Таким образом, за десять месяцев текущего сельхозгода, по данным «Русагротранса», Россия так и не дотянула до уровня прошлого года, экспортировав 30,96 млн т зерна против 31,2 млн т в сезоне-2015/2016. Однако по итогам мая российский экспорт зерна может все-таки превысить прошлогодний показатель, достигнув отметки в 33 млн т. Согласно оперативной информации ФТС, к 26 апреля Россия вывезла 30,39 млн т зерна, что на 0,3% ниже аналогичного периода прошлого сезона. Отставание во многом сократилось благодаря пшенице, которая все больше отрывается от прошлого сельхозгода, внешние продажи кукурузы, напротив, снизились. Ячмень, как и ранее, в этом сезоне значительно отстает.



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ОТКРЫТИЕ НЕДЕЛИ

Французская компания «Луис Дрейфус» открыла экспортный зерновой терминал в Ростовской области. Его первоначальная мощность составляет 800 тыс. т зерна в год, в будущем объем перевалки планируется нарастить до 1 млн т. Стоимость проекта — 2 млрд руб.

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Сахар в рознице дешевеет девятый месяц

Потребительские цены на свекловичный сахарный песок с середины августа прошлого года упали на 24%. Как свидетельствует еженедельный мониторинг Росстата, если к 15 августа 2016 года килограмм сахара-песка в рознице в среднем стоил 57,44 руб., то 24 апреля 2017-го — 43,65 руб. Цена производителей на сахар-песок в среднем по стране на 17 апреля составляла 36,9 тыс. руб./т, за неделю прибавив 0,3%, но оставаясь на 16,7% ниже уровня соответствующего периода прошлого года. Причины негативного тренда — укрепление рубля, снижение мировых цен и перепроизводство. В минувший четверг глава Минсельхоза Александр Ткачев заявил, что производство сахара сейчас находится на грани рентабельности. По словам председателя правления Союзроссахара Андрея Бодина, это может привести к уменьшению посевов сахарной свеклы в 2018 году.



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Россия может занять 15% мирового рынка органической продукции

Россия в перспективе может занять до 15% глобального рынка органических продуктов питания, сказал министр сельского хозяйства Александр Ткачев в ходе II Всероссийского форума продовольственной безопасности. Сейчас около 10 млн га неиспользуемых земель сельхозназначения в стране не получало удобрений более 20 лет, и в любой момент они могут быть введены в оборот для ведения органического сельского хозяйства, указал министр. В течение месяца агроведомство может внести в правительство законопроект «О производстве и обороте органической продукции», который создаст правовую базу сектора. Пока же российское органическое сельское хозяйство существует в условиях нормативного вакуума: из всей продукции, позиционирующей себя на российском рынке как «экологическая» и «биологическая», действительно органической является только около 20−30%, отметил «Агроинвестору» исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко. К тому же чтобы быть полноценным игроком на международном рынке органической продукции, России необходимы документы, юридическая сила которых была бы эквивалентна зарубежным.



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