Почти полмиллиона кур будет уничтожено в Татарстане из-за птичьего гриппа

На «Лаишевской» птицефабрике в Татарстане уничтожают кур из-за вспышки птичьего гриппа. На предприятии содержалось почти 450 тыс. несушек, оно производило примерно 10% товарного яйца в регионе. Среди версий заноса вируса — инфицированные корма, перелетные птицы и человеческий фактор. Ущерб предварительно оценивается в 100 млн руб.



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ЦИТАТА НЕДЕЛИ





По информации Минпромторга, Минфин дал принципиальное согласие на реализацию программы продовольственной помощи малоимущему населению. Правда, в этом году, как ранее рассчитывал Мантуров, ее точно не запустят — в лучшем случае во второй половине 2018 года. Источники и точный объем финансирования тоже пока не определены.



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Госпрограмма по закладке садов перевыполнена на 40%

В прошлом году аграрии на 40,4% перевыполнили план по закладке плодовых и ягодных многолетних насаждений: сады и ягодники высадили на 14,6 тыс. га вместо 10,4 тыс. га. Однако, несмотря на то, что с начала реализации агрогоспрограммы в 2013 году в стране было заложено 46,2 тыс. га садов, за счет собственного производства в России обеспечивается лишь 25,8% от потребности во фруктах и ягодах.



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Выручка ОЗК уменьшилась на 5 млрд рублей

Выручка «Объединенной зерновой компании» (ОЗК) за 2016 год составила 12,1 млрд руб. против 17,3 млрд руб. в 2015-м. Для сравнения, в 2013 году она составляла 24,6 млрд руб., то есть за четыре года уменьшилась в два раза. Основную долю выручки компании дали торговля и транспортные услуги, а чистая прибыль оказалась выше в сегменте перевалки — на ней ОЗК заработала 1,4 млрд руб.



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ЦИФРА НЕДЕЛИ

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Белгородский холдинг «Промагро» в мае начнет реализацию ягнятины

«Промагро» в мае начнет продавать собственную ягнятину. Новое подразделение в структуре холдинга было создано в конце 2016 года. В хозяйстве уже более 6 тыс. овец, плановая производственная мощность — до 80 т ягнятины в живом весе в месяц. Сейчас Россия находится на 26-м месте по потреблению баранины в мире, и в стране наблюдается тенденция увеличения потребления этого вида мяса.



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ПРОГНОЗ НЕДЕЛИ





FAS USDA прогнозирует, что по итогам сезона-2016/17 Россия не сохранит мировое лидерство по экспорту пшеницы. Наша страна сможет вывезти 28 млн т этой агрокультуры, показатель США будет на 0,3 млн т больше. Однако в следующем сельхозгоду Россия может вернуться на первое место, если нарастит отгрузки до 29 млн т.



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Стратегия повышения качества продовольствия может навредить бизнесу

Правительство утвердило план мероприятий по реализации Стратегии повышения качества пищевой продукции до 2030 года, однако отраслевые эксперты считают «дорожную карту» и саму стратегию непроработанными и вредными для бизнеса. В частности, в них не разделяются понятия «качество» и «безопасность», а их смешение полностью меняет смысл документа, обращает внимание Национальная мясная ассоциация.



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