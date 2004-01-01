Правительство разрешит импорт турецкой сельхозпродукции

Россия и Турция в начале мая договорились о снятии всех взаимных торговых ограничений, кроме запрета на ввоз в нашу страну турецких томатов. Начиная с 4 мая Анкара отменила пошлины в отношении российской сельхозпродукции, действовавшие с середины марта, российское правительство, в свою очередь, подготовит постановление об отмене ограничений на поставки сельхозпродукции из Турции в течение ближайшей недели. Что касается томатов, то их можно будет поставлять только «в определенное время года», когда российские производители не могут обеспечить потребности внутреннего рынка, сообщал ранее президент России Владимир Путин. В настоящее время страны проводят консультации по этому вопросу.



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ЦИТАТА МЕСЯЦА





Из-за холодного снежного мая в России замедлился тем ярового сева и вегетации агрокультур. Минсельхоз рассчитывает, что они серьезно не пострадали, однако некоторым регионам не удалось избежать пересева.



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Крупнейшие трейдеры подписали хартию об обороте зерна

Российские экспортеры зерна в пятницу подписали хартию в сфере оборота сельхозпродукции, декларирующую отказ от услуг компаний-посредников и недобросовестных методов налоговой оптимизации. Подписи под документом поставили 23 компании, в том числе ТД «Риф», «Международная зерновая компания», «Каргилл», «Астон» и «Луис Дрейфус Восток». Трейдеры пообещали не получать конкурентное преимущество за счет неуплаты налоговых платежей и избегать сотрудничества с недобросовестными посредниками, а также стремиться приобретать сельхозпродукцию непосредственно у аграриев, переработчиков либо фирм-комиссионеров. По подсчетам ФНС, ежегодные потери бюджета от незаконного возмещения НДС при экспорте и переработке сельхозпродукции в России превышают 65 млрд руб.



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Семья топ-менеджера «Лукойла» купила агроактивы в Черноземье

Шведская Black Earth Farming (BEF) сообщила, что завершила сделку по продаже своих российских агроактивов — компаний «Агро-Инвест» и «Агро-Инвест регионы», расположенных в Черноземье. Покупателем стал холдинг «Волго-Донсельхозинвест», который принадлежит семье члена правления «Лукойла» Сергея Кукуры. Совокупная стоимость активов оценена в $200 млн без учета долгов, расчетная сумма сделки — примерно $184 млн, сообщала BEF. Вырученные от продажи активов средства компания разделит между акционерами, а затем объявит о самороспуске. BEF контролировала 246 тыс. га земель (в том числе 218 тыс. га в собственности), из них в обработке в 2016 году было лишь 135 тыс. га.



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«ДИВЕРСИЯ» МЕСЯЦА





Индейка «Евродона», в которой выявлен вирус птичьего гриппа, распространяется по стране. Компания считает, что это продолжение атаки на нее и называет происходящее провокацией.



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Покупателями госпакета ОЗК могут стать группа «Сумма» и РФПИ

Минэкономразвития, Минсельхозу и Минфину поручено определить цену госпакета компании Объединенной зерновой компании (ОЗК), а также изучить возможность его продажи консорциуму «Суммы» Зиявудина Магомедова и РФПИ. Представитель пресс-службы «Суммы» подтвердил «Агроинвестору», что группа заинтересована в приватизации госпакета ОЗК. Одновременно ведомства должны будут к 5 июня представить предложения по передаче функций госагента по проведению зерновых интервенций другой компании после приватизации ОЗК. По словам руководителя аналитического центра «СовЭкон» Андрея Сизова, если ОЗК перестанет быть государственной, «то и остальные компании в равной степени могут выступать госагентом и получать за это вознаграждение».



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Сбербанк получит 89% птицефабрики «Синявинская»

ФАС одобрила ходатайство о продаже 89,53% акций птицефабрики «Синявинская», крупнейшего в России производителя куриного яйца. Как следует из материалов ведомства, пакет приобретает столичная компания «СБК-Базис», принадлежащая Сбербанку. Гендиректор «Синявинской» Артур Холдоенко «Агроинвестору» факт передачи пакета подтвердил. «Сбербанк — основной кредитор птицефабрики. А так как у предыдущих собственников был ряд вопросов с обслуживанием этого кредитного портфеля и у банка есть определенная негативная история по этому портфелю, то мы взяли на себя обязательства предоставить в залог акции», — пояснил Холдоенко. По его словам, на работе птицефабрики передача акций не скажется.



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ЦИФРА МЕСЯЦА

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Прибыль «Черкизово» выросла почти вдвое

Валовая прибыль группы «Черкизово» в январе-марте 2017 года выросла на 83% до 5,6 млрд руб., чистая прибыль составила 1,9 млрд руб. против убытка в 0,4 млрд руб. в первом квартале 2016 года. Об этом говорится в пресс-релизе компании о финансовых результатах по МСФО за первый квартал. Выручка группы за отчетный период выросла на 13% до 21 млрд руб. Гендиректор группы Сергей Михайлов объясняет хорошие результаты сочетанием целого ряда факторов, в том числе развитием производственной базы, ростом цен, укреплением рубля, стабилизацией спроса, продолжающимся повышением операционной эффективности и снижением затрат. Как отметил аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов, рост валовой прибыли обеспечило значительное снижение себестоимости продукции за счет существенного укрепления рубля. «Это существенно сократило расходы «Черкизово» на импортные корма и другую необходимую продукцию», — отметил он.



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Китайская Joybay Holding и «Содружество» построят завод на Дальнем Востоке

Китайская компания Joybay Agricultural Holding Limited планирует построить в Еврейской автономной области завод по глубокой переработке соевых бобов и производству изолятов соевого белка мощностью до 30 тыс. т в год. Общий объем инвестиций в проект оценивается в $120 млн. Как пояснил «Агроинвестору» представитель пресс-службы Минвостокразвития, завода будет возводиться в партнерстве с группой «Содружество», одним из ведущих переработчиков масличных агрокультур в Европе. «После встречи в январе 2017 года стороны договорились о партнерстве и согласовывают условия создания совместного предприятия», — знает он. Исполнительный директор ТД «Содружество» Сергей Соколовский информацию о партнерстве с китайской компанией комментировать отказался. В марте пресс-служба правительства Амурской области сообщала о намерении «Содружества» арендовать 100 тыс. га земли в регионе для возделывания сои и кукурузы.



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«Луис Дрейфус» запустил зерновой терминал в Азове

Французская компания «Луис Дрейфус» открыла экспортный зерновой терминал в Ростовской области. Его первоначальная мощность составляет 800 тыс. т зерна в год, в будущем объем перевалки планируется нарастить до 1 млн т. Стоимость проекта — 2 млрд руб. Терминал в Азове стал первым реализованным портовым проектом «Луис Дрейфус» в России.



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«Долина овощей» вложит 9 млрд рублей в расширение теплиц

«Долина овощей» инвестирует в расширение тепличного комплекса в Липецкой области с 35,2 га до 67,7 га, сообщила пресс-служба компании. В конце марта 2017-го холдинг начал строительство двух очередей комплекса на 27,3 га в Данковском и Елецком районах Липецкой области. Планируется, что до конца года обе площадки будут запущены, а первые томаты и огурцы поступят на прилавки магазинов к 1 января 2018-го. Также 20 апреля компания ввела в эксплуатацию первую очередь теплиц в Елецком районе площадью 5,2 га, уже к 9 мая здесь планируется собрать первый урожай. Новые мощности позволят увеличить валовой сбор томатов и огурцов более чем на 30 тыс. т в год до 61,5 тыс. т. На этом, как сообщил «Агроинвестору» председатель совета директоров компании Дмитрий Лашин, заканчивать строительство не планируется: к 2020 году «Долина овощей» планирует построить в общей сложности 120 га теплиц пятого поколения UltraClima по всей России.



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Экспорт российского продовольствия может обновить рекорд

По прогнозу гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, экспорт российского продовольствия в количественном выражении по итогам 2017 года может выйти на новый рекордный уровень. При этом в деньгах из-за укрепления рубля рекорда может и не быть. По оценке ИКАР, увеличению совокупного экспорта продовольствия в текущем году будут способствовать хорошие показатели первого полугодия: за этот период будут вывезены рекордные объемы зерновых, подсолнечного масла, шрота, а также возможно сахара. Во второй половине года активные темпы экспорта зерна могут сохраниться и даже увеличиться. Однако у дальнейшего развития экспорта есть несколько препятствий, в том числе укрепляющийся курс рубля и высокий уровень насыщенности продовольственных рынков, на которые нацелилась Россия.



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