Система льготного кредитования аграриев дает сбой

Национальная мясная ассоциация обратилась к министру сельского хозяйства Александру Ткачеву с просьбой внести корректировки в правила предоставления субсидий банкам на возмещение им недополученных доходов по кредитам сельхозпроизводителям. Основная претензия отраслевой ассоциации заключается в том, что ведомство не запретило банкам в одностороннем порядке менять ставки по льготным кредитам в случае нехватки бюджетных средств. Таким образом, в любой момент банк может переложить риск неполучения субсидий на заемщика. Отдельные сельхозпроизводители уже столкнулись с неожиданным повышением ставки со стороны банка — лимиты госсредств для льготного кредитования крупных и средних заемщиков закончились еще в конце марта — начале апреля.



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ЦИТАТА НЕДЕЛИ





Россия сняла эмбарго на импорт турецких овощей, однако томаты по-прежнему остаются под запретом. По словам Дворковича, сейчас идут консультации по их сезонному допуску на российский рынок, и они продолжатся в течение лета. Он не исключил, что в итоге может быть разрешен ввоз томатов для переработки, однако вряд ли поставки будут значительными.



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Производство мяса птицы увеличилось на 4%

За четыре месяца 2017 года производство птицы на убой в живом весе в сельхозорганизациях составило около 2 млн т, что на 4,3% больше аналогичного периода 2016-го, сообщает Минсельхоз. Прирост обеспечили Белгородская, Тамбовская, Тульская области, Ставропольский край и Башкортостан. Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева считает, что производство мяса птицы в стране останется на нынешнем уровне, в то время как президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев уверен, что 4% — это недостаточный темп прироста. По его словам, потребление мяса птицы на душу населения в России до сих пор составляет около 31 кг в год, хотя у многих стран, которые проходили примерно такой же путь как Россия, этот показатель вырос с 8 кг/чел. до 48 кг/чел. «В течение ближайших 10 лет мы сможем выйти на уровень тех же 40 кг», — считает он. При этом птичий грипп не оказывает особого влияния ни на развитие отрасли, ни на потребительское поведение, отмечают эксперты.



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ЦИФРА НЕДЕЛИ





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Минсельхоз понизил прогноз урожая зерна до 100−105 млн тонн

Минсельхоз пересмотрел прогноз валового сбора зерновых в этом году со 110 млн т до 100−105 млн т. По словам главы министерства Александра Ткачева, снижение показателя связано с неблагоприятной погодой весной. Эксперты зернового рынка называют обновленный прогноз реалистичным: неординарная майская холодная погода с дождями и мокрым снегом увеличение сроков проведения весенних полевых работ. В то же время основной яровой сев будет проводиться на территории Урала и Сибири, где длительный период был сухим с температурой свыше 20 °C, что может негативно отразится на всходах и их развитии. По данным космического мониторинга, проведенного Национальным союзом агростраховщиков, из-за холодов в ряде регионов Центрально-Черноземной зоны, Поволжья и Сибири вегетация растений оказалась на 10−30% ниже средних многолетних значений.



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НАМЕРЕНИЯ НЕДЕЛИ





В среднесрочной перспективе «Русагро» намерена увеличить бизнес в три-пять раз. Хотя по итогам первого квартала группа получила 410 млн руб. чистого убытка по сравнению с прибылью в 367 млн руб. годом ранее, на ее счету 20 млрд руб. неосвоенных средств, которые будут инвестированы в расширение бизнеса.



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Мукомолы предупредили о грядущих банкротствах

Многим мукомольно-крупяным предприятиям грозит банкротство и закрытие из-за усугубившегося финансового положения, вызванного в том числе невыплатой субсидий по кредитам. Как говорится в письме Российского союза мукомольных и крупяных предприятий главе Минсельхоза Александру Ткачеву, имеется задолженность по субсидиям как за 2016, так и за 2015 годы. Есть проблемы и с получением новых кредитов в 2017 году: банки хотя и включают предприятия отрасли в реестр потенциальных заемщиков, «однако договоры со многими из них на получение льготных краткосрочных кредитов не оформляются в связи с несогласованием со стороны Минсельхоза», говорится в письме. В связи с этим в отраслевом союзе прогнозируют увеличение теневого рынка муки, который уже сегодня на 40% заполнен нелегальной и полулегальной продукцией.



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В новом сезоне рынок масличных может оживиться

В сезоне-2017/18 производители масличных могут рассчитывать на рост прибыли. Рентабельность будет, как и всегда, зависеть от двух составляющих: курса доллара и мировой цены на масло. Если рубль будет падать — масло и подсолнечник станут дороже. Что касается мировой цены на подсолнечное масло, то в будущем сезоне весьма вероятно, что она окажется выше, чем в уходящем, прогнозирует ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Даниил Хотько. «Возможно, посевы подсолнечника уменьшит Украина, что, несомненно, тоже задаст повышательный тренд ценовой конъюнктуре в мире», — полагает он. В нынешнем сельхозгоду прибыль на масличных снизилась, хотя все равно подсолнечник, соя и рапс остаются одними из самых рентабельных агрокультур.



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