Убыток агроактивов АФК «Система» вырос на треть

В первом квартале 2017 года выручка агрохолдинга «Степь» (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова) увеличилась на 9,8% год к году до 1,2 млрд руб., следует из опубликованной АФК «Система» отчетности по МСФО. Компания объясняет позитивную динамику «расширением бизнеса, увеличением объемов реализации продукции и ростом цен на ряд товаров, включая огурцы и сырое молоко, обеспечившие основные продажи». В то же время чистый убыток за отчетный период вырос на 33% до 276 млн руб. Гендиректор консалтинговой компании «А8 Практика» Андрей Морев связывает рост убытка с укреплением рубля, особенно с учетом того, что весь растениеводческий бизнес «Степи» находится в регионах, ориентированных на экспорт.



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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Цель Центробанка по инфляции в этом году — 4%, Минэкономразвития прогнозирует уровень в 3,6−3,8% к концу 2017-го. В апреле и мае цены в годовом исчислении увеличились на 4,1%.



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Syngenta на 50% увеличит продажи семян в России

Syngenta — один из крупнейших мировых производителей семян и химических средств защиты растений — в ближайшие пять лет на 50% увеличит продажи семян на российском рынке. Об этом рассказала «Агроинвестору» Александра Бранд, директор компании по региону «Европа, Африка, Ближний Восток», куда входит и Россия. «В первую очередь речь идет о кукурузе, подсолнечнике и овощных культурах», — уточнила она. По словам Бранд, этот результат компания получит благодаря локализации производства, улучшению продуктового портфеля и инвестициям в персонал. Объем инвестиций в рост продаж Бранд не раскрывает, замечая только, что для Syngenta российский рынок — один из трех наиболее динамично растущих наряду с Бразилией и Китаем, и самый быстрорастущий — из рынков европейских стран.



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ЦИФРА НЕДЕЛИ

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«Мираторг» намерен войти в топ-5 производителей молока

Агрохолдинг «Мираторг» объявил о намерении запустить вертикально-интегрированное производство молока и молочных продуктов. На начальном этапе компания планирует открыть одну молочную ферму на 5 тыс. коров, а в перспективе построить несколько молочных ферм в центре России с поголовьем до 20 тыс. животных. Также холдинг намерен запустить глубокую переработку сырья и начать выпуск сыров. Общий объем инвестиций в новые направления может составить до $400 млн, в планах компании войти в топ-5 российских производителей этой продукции. Эксперты называют выбранное время для инвестиций в молочное производство удачным.



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«МАРКЕТИНГОВЫЙ ХОД» НЕДЕЛИ

С 13 июля снова может вступить в силу требование по нулевому содержанию спорыньи при поставках пшеницы в Египет. Правда, Минсельхоз не видит рисков для российского экспорта этой агрокультуры и считает информацию о возможной остановке закупок маркетинговым ходом.



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Агрохолдинг Олега Дерипаски сократил чистую прибыль на 16%

Агрохолдинг «Кубань» (входит в промышленную группу «Базовый Элемент») объявил о финансовых и производственных результатах деятельности в 2016 году. Выручка компании выросла на 8% и превысила 10,8 млрд руб. Чистая прибыль достигла 1,7 млрд руб., сократившись на 16% по сравнению с 2015 годом (2 млрд руб.). Снижение чистой прибыли холдинг объясняет высоким курсом иностранных валют в период закупок минеральных удобрений, СЗР и семян, а также резким падением цен на сахар и пшеницу. А на показателях свиноводческих ферм «Кубани» отразились вспышки африканской чумы свиней в соседних с Усть-Лабинским районах и карантинные мероприятия, повлиявшие на снижение выпуска продукции.



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Свиноводы уходят с рынка «живка»

Дефицит живых свиней в России привел к росту цен на них, при этом стоимость полутуш снижается, сообщило агентство «ИМИТ». По мнению аналитиков, дефицит появился на фоне постепенного ухода переработчиков от работы с «живком». «Мясопереработчикам, конечно, удобнее закупать мясо в полутушах или кусками. Но, безусловно, продажи свиней живым весом все еще нужны», — пояснила «Агроинвестору» коммерческий директор «ИМИТ» Любовь Бурдиенко. По ее словам, сейчас нехватка «живка» особенно остро ощущается в южных регионах страны, и в перспективе дефицит будет сохраняться. Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев подтверждает, что отечественный рынок «живка» сейчас действительно сжимается, однако, по его мнению, говорить о дефиците живых свиней в стране не стоит.



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