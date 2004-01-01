ВЭБ намерен получить контроль над «Евродоном»

«ВЭБ Капитал» подал в ФАС ходатайства о приобретении долей в ключевых активах группы «Евродон» — ООО «Евродон», ООО «Евродон-Юг» и ООО «Урсдон», которые сейчас принадлежат основателю группы Вадиму Ванееву. В случае положительного решения ФАС Внешэкономбанк может стать 100% владельцем «Евродон-Юг» и «Урсдон» и владельцем 85% ООО «Евродон». Представитель «Евродона» объяснила появление ходатайств работой по «реструктуризации взаимоотношений «Евродона» с банком ВЭБ». Ранее глава ВЭБа говорил о реструктуризации кредитов «Евродона» на общую сумму в 50 млрд руб. За последние полгода на предприятиях «Евродона» дважды регистрировались вспышки птичьего гриппа, Ванеев оценивал ущерб в 2,6 млрд руб. В результате вместо запланированных 150 тыс. т индейки группе в 2017 году удастся выйти лишь на 70 тыс. т.



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ЦИТАТА НЕДЕЛИ





Из-за погодных условий уборочная кампания в этом году будет тяжелой и начнется позже, чем обычно. В результате валовой сбор зерна может оказаться в пределах 100 млн т против 120,7 млн т в 2016-м.



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«Эфко» и «Солнечные продукты» объявили об «альянсе брендов»

Компании «Солнечные продукты» и «Эфко» намерены создать совместное предприятие по продвижению своих брендов на российском и зарубежном рынках. Как сообщили компании, речь идет о слиянии функциональных структур по продажам В2С направления, маркетинговых и сервисных служб. «Альянс брендов», в частности, коснется таких товарных категорий, как майонез, подсолнечное масло, кетчуп, горчица, фасованные маргарины и спреды, выпускаемых под брендами «Эфко» и «Солнечных продуктов». Компании рассчитывают, что совместная работа позволит увеличить загрузку предприятий, нарастить объем продаж и в среднесрочной перспективе значительно усилить рыночные позиции во всех категориях как в России, так и за рубежом. Планируется, что СП заработает в конце 2017-го — в начале 2018 года.



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ЦИФРА НЕДЕЛИ

«Магнит» покупает у «Малино» липецкое предприятие

Компания «Тандер» (управляет торговой сетью «Магнит») подала ходатайство в ФАС о приобретении 99,9% ООО «Москва на Дону», входящего в группу «Малино». Предприятие располагается в Липецкой области и специализируется на выращивании картофеля (им занято 520 га) и овощных агрокультур (180 га). Картофель сейчас поставляется в качестве сырья для производства чипсов Lays (группа PepsiCо). Кроме «Москвы на Дону» в группу «Малино» входят еще 18 предприятий, представитель «Малино» заявила, что сделок по ним не планируется. Как отмечают эксперты, «Магнит» планирует развивать собственное производство основных видов овощей и продуктов питания для создания более гибкой системы ценообразования. Сделка может обойтись ритейлеру в 1−1,5 млрд руб.



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«ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ» НЕДЕЛИ





Россия остается крупнейшим в мире импортером яблок и груш, хотя, например, министр промышленности и торговли уверен в обратном. Ввоз яблок по итогам текущего сезона Минсельхоз США прогнозирует на уровне 670 тыс. т, груш — 159 тыс. т.



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Сыровары просят Путина обновить санитарные нормы

Владелец сыроварни «Русский пармезан» Олег Сирота попросил президента Владимира Путина пересмотреть устаревшие санитарные нормы в молочной отрасли, которые, по его словам, мелким фермерам выполнять нереально. В своем видеообращении к главе государства предприниматель говорит, что действующие правила были написаны давно, для крупных советских производств. Еще в ноябре прошлого года обращение подписали 54 сыровара из различных регионов страны: по их словам, если следовать правилам, то трудно работать на импортозамещение и выпускать некоторые виды молочных продуктов. В результате большинство фермеров-сыроваров производят продукцию, соблюдая не все установленные нормы. Так, например, по правилам любая плесень в молочном производстве не допустима, однако как тогда производить сыр с плесенью, неизвестно.



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Импорт пальмового масла сокращается впервые с 2014 года

По прогнозу Oil World, объем мирового экспорта пальмового масла в январе-сентябре 2017 года увеличится на 10% по сравнению с показателем аналогичного периода годом ранее и достигнет 34,8 млн т. Ожидаемый рост обусловлен восстановлением объемов выпуска пальмового масла в ключевых странах-производителях — Индонезии и Малайзии. Ключевыми странами-импортерами пальмового масла являются Индия, Евросоюз, Китай, Пакистан, Египет, Бангладеш, США, Мьянма и Россия. В то же время последняя пока ввозит его в меньших объемах по сравнению с прошлым годом, причем отрицательную динамику российский импорт демонстрирует впервые с 2014 года. По данным ФТС, совокупный ввоз пальмового масла за первые пять месяцев 2017 года составил около 323 тыс. т, что на 7,3% ниже показателя аналогичного периода 2016-го. Хотя в стоимостном выражении импорт все же вырос.



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